Gülcemal season 1 watch online

Gülcemal season 1 poster
Gülcemal 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 30 hours 20 minutes
"Gülcemal" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гюльджемаль» главным героем этой истории оказывается молодой человек по имени Гюльчемаль. В детстве его оставила мать. Будучи сиротой, ребенок рос с затаенной обидой и болью в душе. Это превращало его в жестокого монстра, который может думать только об отмщении. Все меняется после встречи главного героя с восхитительной Девой, которая невольно вовлекается в вихрь огня, страсти и безумия. Гюльчемаль оказывается на этом пути, полном жертв. Он может остаться жестоким охотником, но может и сам превратиться в добычу? Их любовь с Девой кажется невозможной, но так ли это на самом деле?

"Gülcemal" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
6 April 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
13 April 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
20 April 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
27 April 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
4 May 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
11 May 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
18 May 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
1 June 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
8 June 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
15 June 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
22 June 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
6 July 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
13 July 2023
