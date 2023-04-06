В 1-м сезоне сериала «Гюльджемаль» главным героем этой истории оказывается молодой человек по имени Гюльчемаль. В детстве его оставила мать. Будучи сиротой, ребенок рос с затаенной обидой и болью в душе. Это превращало его в жестокого монстра, который может думать только об отмщении. Все меняется после встречи главного героя с восхитительной Девой, которая невольно вовлекается в вихрь огня, страсти и безумия. Гюльчемаль оказывается на этом пути, полном жертв. Он может остаться жестоким охотником, но может и сам превратиться в добычу? Их любовь с Девой кажется невозможной, но так ли это на самом деле?