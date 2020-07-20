Menu
Chuan Yue Huo Xian season 1 watch online

Chuan Yue Huo Xian season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chuan Yue Huo Xian Seasons Season 1

Chuan Yue Huo Xian 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Chuan Yue Huo Xian" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кроссфаер» главными действующими лицами этой истории становятся два молодых человека, которых связывает одно общее увлечение. Юноши открыли для себя мир киберспорта и с головой погрузились в него. Причем они не хотят просто изредка баловаться этим занятием, оставив его в качестве хобби. Главные герои намерены стать профессионалами игры в Cross Fire, добиться небывалых успехов и затмить соперников. Для того чтобы реализовать свой замысел, парням приходится регулярно тренироваться и прокачивать свои навыки. Каждый из них знает, что нет предела совершенству.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
"Chuan Yue Huo Xian" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 July 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 July 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 July 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 July 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 July 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 July 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 July 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 July 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 July 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 July 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 August 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
3 August 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
4 August 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 August 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
6 August 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
7 August 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
8 August 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 August 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
11 August 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
12 August 2020
Episode 21
Season 1 Episode 21
13 August 2020
Episode 22
Season 1 Episode 22
14 August 2020
Episode 23
Season 1 Episode 23
15 August 2020
Episode 24
Season 1 Episode 24
17 August 2020
Episode 25
Season 1 Episode 25
18 August 2020
Episode 26
Season 1 Episode 26
19 August 2020
Episode 27
Season 1 Episode 27
20 August 2020
Episode 28
Season 1 Episode 28
21 August 2020
Episode 29
Season 1 Episode 29
22 August 2020
Episode 30
Season 1 Episode 30
24 August 2020
Episode 31
Season 1 Episode 31
25 August 2020
Episode 32
Season 1 Episode 32
26 August 2020
Episode 33
Season 1 Episode 33
27 August 2020
Episode 34
Season 1 Episode 34
28 August 2020
Episode 35
Season 1 Episode 35
29 August 2020
Episode 36
Season 1 Episode 36
29 August 2020
TV series release schedule
