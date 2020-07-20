В 1-м сезоне сериала «Кроссфаер» главными действующими лицами этой истории становятся два молодых человека, которых связывает одно общее увлечение. Юноши открыли для себя мир киберспорта и с головой погрузились в него. Причем они не хотят просто изредка баловаться этим занятием, оставив его в качестве хобби. Главные герои намерены стать профессионалами игры в Cross Fire, добиться небывалых успехов и затмить соперников. Для того чтобы реализовать свой замысел, парням приходится регулярно тренироваться и прокачивать свои навыки. Каждый из них знает, что нет предела совершенству.