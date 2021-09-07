В 1-м сезоне сериала «Цзюнь Цзюлин» в центре событий оказывается молодая прекрасная девушка по имени Чу Цзю Линг, которая собирается выйти замуж за императорского гвардейца. Однако именно накануне венчания она выясняет, что ее муж и дядя причастны к смерти ее отца. Именно ценой его гибели дяде главной героини удалось заполучить престол. Чу Цзю Линг возвращается во дворец с новой личностью — Чжун Чжэнь Чжэнь. Она хочет раскрыть план императора, чтобы помочь тем, кто станет следующей жертвой его политических амбиций. Для того чтобы сблизиться с царской семьей, девушка меняет имя на Цзюнь Цзю Линг и становится доктором.