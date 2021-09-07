Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jun Jiu Ling 2021, season 1

Jun Jiu Ling season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jun Jiu Ling Seasons Season 1

Jun Jiu Ling 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Jun Jiu Ling" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цзюнь Цзюлин» в центре событий оказывается молодая прекрасная девушка по имени Чу Цзю Линг, которая собирается выйти замуж за императорского гвардейца. Однако именно накануне венчания она выясняет, что ее муж и дядя причастны к смерти ее отца. Именно ценой его гибели дяде главной героини удалось заполучить престол. Чу Цзю Линг возвращается во дворец с новой личностью — Чжун Чжэнь Чжэнь. Она хочет раскрыть план императора, чтобы помочь тем, кто станет следующей жертвой его политических амбиций. Для того чтобы сблизиться с царской семьей, девушка меняет имя на Цзюнь Цзю Линг и становится доктором.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Jun Jiu Ling" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 September 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 September 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 September 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 September 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 September 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 September 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 September 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 September 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 September 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 September 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 September 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 September 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 September 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 September 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 September 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 September 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 September 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
14 September 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
15 September 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
15 September 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
15 September 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
15 September 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
15 September 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
15 September 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
22 September 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
22 September 2021
Episode 27
Season 1 Episode 27
22 September 2021
Episode 28
Season 1 Episode 28
22 September 2021
Episode 29
Season 1 Episode 29
22 September 2021
Episode 30
Season 1 Episode 30
22 September 2021
Episode 31
Season 1 Episode 31
29 September 2021
Episode 32
Season 1 Episode 32
29 September 2021
Episode 33
Season 1 Episode 33
29 September 2021
Episode 34
Season 1 Episode 34
29 September 2021
Episode 35
Season 1 Episode 35
29 September 2021
Episode 36
Season 1 Episode 36
29 September 2021
Episode 37
Season 1 Episode 37
6 October 2021
Episode 38
Season 1 Episode 38
6 October 2021
Episode 39
Season 1 Episode 39
6 October 2021
Episode 40
Season 1 Episode 40
6 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more