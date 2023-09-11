В 1-м сезоне сериала «Кино 3.0» создатели проекта проводят исследование о том, что за последние 30 лет произошло с киноиндустрией в России, а также знаменитыми людьми, причастными к кинематографу. В трех сериях детально освещается развитие российского кинопроизводства с начала 90-х года по 20-е годы XXI века. Комментируют происходящее на экране режиссеры и актеры, известные каждому в нашей стране. Среди них – Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Алексей Нужный, Петр Буслов, Владимир Хотиненко, Петр Ануров, Сергей Сельянов, Егор Кончаловский и другие.