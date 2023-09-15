Menu
Miseducation 2023, season 1

Miseducation
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute
"Miseducation" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Неправильное воспитание» главной героиней этой истории становится перспективная и амбициозная молодая женщина, которая долго и усердно работала над своей публичной карьерой. Она мечтала о том, что станет влиятельной и уважаемой персоной, активно работала ради достижения своей цели и добилась немалых успехов. Однако в жизни каждой медийной личности хотя бы раз в жизни происходит нечто, что способно вмиг уничтожить репутацию и перечеркнуть все былые заслуги. Так, после сокрушительного фиаско главная героиня поступает в университет маленького городка, где намеревается вернуть себе привилегированное положение в обществе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.5 IMDb
Write review
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 September 2023
