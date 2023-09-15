В 1-м сезоне сериала «Неправильное воспитание» главной героиней этой истории становится перспективная и амбициозная молодая женщина, которая долго и усердно работала над своей публичной карьерой. Она мечтала о том, что станет влиятельной и уважаемой персоной, активно работала ради достижения своей цели и добилась немалых успехов. Однако в жизни каждой медийной личности хотя бы раз в жизни происходит нечто, что способно вмиг уничтожить репутацию и перечеркнуть все былые заслуги. Так, после сокрушительного фиаско главная героиня поступает в университет маленького городка, где намеревается вернуть себе привилегированное положение в обществе.