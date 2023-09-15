Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Killer Coaster 2023, season 1

Killer Coaster season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Killer Coaster Seasons Season 1

Killer Coaster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Killer Coaster" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Убийственные горки» действие происходит в конце 90-х. В поезде-призраке луна-парка нашли тело мужчины. Сначала все решили, что произошел несчастный случай, однако впоследствии выяснилось: здесь имело место целенаправленное и тщательно спланированное убийство. Сандрин, несколько решительная девушка с замашками следователя, уверена, что ей по силам разобраться в этом деле. Главная героиня открывает для себя мир ярмарочных площадей. В скором времени ей удастся выяснить немало интересного, выдавая себя за простую продавщицу сахарной ваты.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.7 IMDb
Write review
Killer Coaster List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more