В 1-м сезоне сериала «Убийственные горки» действие происходит в конце 90-х. В поезде-призраке луна-парка нашли тело мужчины. Сначала все решили, что произошел несчастный случай, однако впоследствии выяснилось: здесь имело место целенаправленное и тщательно спланированное убийство. Сандрин, несколько решительная девушка с замашками следователя, уверена, что ей по силам разобраться в этом деле. Главная героиня открывает для себя мир ярмарочных площадей. В скором времени ей удастся выяснить немало интересного, выдавая себя за простую продавщицу сахарной ваты.