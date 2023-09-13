В 1-м сезоне сериала «Полиция реки Хан» несколько отважных полицейских патрулируют реку Хан и расследуют криминальные происшествия, которые нередко происходят на этой местности. Часто случаи, которые предстоит распутать главным героям, связаны с утопленниками, чьи тела выбрасывают на берег реки. На первый взгляд может показаться, что представители правоохранительных органов неспешно прогуливаются по берегу водоема, невзначай оглядывая окрестности. Но на самом деле они стоят на страже порядка и спокойствия мирного населения. Ничего не укроется от бдительного ока полицейских.