Han River Police 2023, season 1

Han River Police
Season premiere 13 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Han River Police" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Полиция реки Хан» несколько отважных полицейских патрулируют реку Хан и расследуют криминальные происшествия, которые нередко происходят на этой местности. Часто случаи, которые предстоит распутать главным героям, связаны с утопленниками, чьи тела выбрасывают на берег реки. На первый взгляд может показаться, что представители правоохранительных органов неспешно прогуливаются по берегу водоема, невзначай оглядывая окрестности. Но на самом деле они стоят на страже порядка и спокойствия мирного населения. Ничего не укроется от бдительного ока полицейских.

0.0
6.1 IMDb
"Han River Police" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
13 September 2023
Episode 2
13 September 2023
Episode 3
20 September 2023
Episode 4
20 September 2023
Episode 5
27 September 2023
Episode 6
27 September 2023
Episode 7
4 October 2023
Episode 8
4 October 2023
Episode 9
11 October 2023
Episode 10
11 October 2023
