Во 2-м сезоне сериала «Чудеса природы» Йемен представляет собой парадокс жесткости и красоты, и каждый зритель получит уникальную возможность поближе познакомиться с местной культурой и достопримечательностями. В Йемене мужчины носят тупые кинжалы за поясами. На острове Сокотра можно увидеть девственную природу, к которой не притрагивалась рука человека. В Омане можно получить много информации о ладане и открыть для себя очарование верблюдов. Приключение продолжится в Шпицбергене, а оттуда зрители отправятся исследовать ледяную пустошь Арктики и откроют для себя великолепие канадской природы в двух франкоязычных регионах.