Miracles of Nature (2014), season 2

Miracles of Nature 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Miracles of Nature" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Чудеса природы» Йемен представляет собой парадокс жесткости и красоты, и каждый зритель получит уникальную возможность поближе познакомиться с местной культурой и достопримечательностями. В Йемене мужчины носят тупые кинжалы за поясами. На острове Сокотра можно увидеть девственную природу, к которой не притрагивалась рука человека. В Омане можно получить много информации о ладане и открыть для себя очарование верблюдов. Приключение продолжится в Шпицбергене, а оттуда зрители отправятся исследовать ледяную пустошь Арктики и откроют для себя великолепие канадской природы в двух франкоязычных регионах.

8.3 IMDb
Miracles of Nature List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Острова Вестеролен, Фэр-Айл
Season 2 Episode 1
TBA
Зимбабве. Замбия. водопад Виктория
Season 2 Episode 2
TBA
Канарские острова. Марокко
Season 2 Episode 3
TBA
Веракрус, Каймановы острова
Season 2 Episode 4
TBA
Альпы. Португалия. Корсика
Season 2 Episode 5
TBA
Сейшельские острова, Муриций; Южное Киву
Season 2 Episode 6
TBA
Боливия
Season 2 Episode 7
TBA
Замбия, Латвия, Грузия
Season 2 Episode 8
TBA
Эфиопия, Ямайка
Season 2 Episode 9
TBA
Польша, Карибы
Season 2 Episode 10
TBA
Афганистан. Турция. Патагония
Season 2 Episode 11
TBA
Таиланд, Шри-Ланка
Season 2 Episode 12
TBA
Кругосветное путешествие
Season 2 Episode 13
TBA
