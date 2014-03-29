Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Miracles of Nature (2014), season 1

Miracles of Nature season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Miracles of Nature Seasons Season 1

Miracles of Nature 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Miracles of Nature" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чудеса природы» станет известно, где на планете можно найти единственный нетронутый ледник, а также какая пустыня больше остальных. Зрители смогут открыть для себя мир самых труднодоступных мест на планете. Все эти места связывает одно: они не являются делом рук человека, это удивительные творения и чудеса природы. Каждый получит возможность увидеть Патагонию с ее удивительными ледниками, затеряться среди единственной европейской степи – Венгерской Пусты, где есть местное чудо – горячие источники, а также Белиз, где можно полюбоваться крупнейшим коралловым рифом южного полушария.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
8.3 IMDb
Write review
"Miracles of Nature" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Патагония. Венгрия
Season 1 Episode 1
29 March 2014
Шотландия. Байкал
Season 1 Episode 2
TBA
Йемен. Оман
Season 1 Episode 3
TBA
Карибский бассейн. Австралия
Season 1 Episode 4
TBA
Шпицберген, Арктика
Season 1 Episode 5
TBA
Мадейра, Тайвань и Бали
Season 1 Episode 6
TBA
Монголия. Гоби. Иордания
Season 1 Episode 7
TBA
Коста-Рика. Кения
Season 1 Episode 8
TBA
Исландия. Лаос
Season 1 Episode 9
TBA
Лапландия. Альпы. Гибралтар
Season 1 Episode 10
TBA
Шетландские острова, Алматы
Season 1 Episode 11
TBA
Чешская Республика. Куба. Фиджи
Season 1 Episode 12
TBA
Южный и Северный Израиль
Season 1 Episode 13
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more