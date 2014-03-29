В 1-м сезоне сериала «Чудеса природы» станет известно, где на планете можно найти единственный нетронутый ледник, а также какая пустыня больше остальных. Зрители смогут открыть для себя мир самых труднодоступных мест на планете. Все эти места связывает одно: они не являются делом рук человека, это удивительные творения и чудеса природы. Каждый получит возможность увидеть Патагонию с ее удивительными ледниками, затеряться среди единственной европейской степи – Венгерской Пусты, где есть местное чудо – горячие источники, а также Белиз, где можно полюбоваться крупнейшим коралловым рифом южного полушария.