Kalkanski krugovi 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 0 minute
"Kalkanski krugovi" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Запретная зона» Миона вернулась домой, но не рассказала отцу о том, по какой причине отсутствовала на самом деле. Велибор хочет договориться с Максимовичем. В Дол прибывают неожиданные гости. Жизнь в Доле постепенно наладилась. Велибор привел на празднество гостя, которого никто не ожидал увидеть. Деяну становится известно, что скрывает Светлана. После предыдущих событий Миона и Деян Матич делают все возможное, чтобы вернуться к нормальной жизни, но оказывается, что это не так уж просто. Миона возвращается в Белград, но тайны запретной зоны следуют за ней даже туда.

Series rating

0.0
7.6 IMDb
"Kalkanski krugovi" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
1 April 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
2 April 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
8 April 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
9 April 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
15 April 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
16 April 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
22 April 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
23 April 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
29 April 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
30 April 2023
TV series release schedule
