Во 2-м сезоне сериала «Запретная зона» Миона вернулась домой, но не рассказала отцу о том, по какой причине отсутствовала на самом деле. Велибор хочет договориться с Максимовичем. В Дол прибывают неожиданные гости. Жизнь в Доле постепенно наладилась. Велибор привел на празднество гостя, которого никто не ожидал увидеть. Деяну становится известно, что скрывает Светлана. После предыдущих событий Миона и Деян Матич делают все возможное, чтобы вернуться к нормальной жизни, но оказывается, что это не так уж просто. Миона возвращается в Белград, но тайны запретной зоны следуют за ней даже туда.