В 1-м сезоне сериала «Запретная зона» дочь Деяна употребляла запрещенные вещества. После того как ее задержали, Деян решил уехать из Белграда. Он намерен изолировать дочь от компании, которая плохо на нее влияет. Они оказываются в деревне, где живут родственники Деяна. Дядя помогает им с адаптацией в новых реалиях и рассказывает об инциденте, который разделил эту деревню пополам. Дядя Деяна оказывает сопротивление состоятельному бизнесмену, который намеревается вырубить лес, чтобы создать современный масштабный комплекс в запретной зоне. Деревенские жители сторонятся этого места, поскольку о нем ходит дурная слава.