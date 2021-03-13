Menu
Russian
Kalkanski krugovi season 1 watch online

Kalkanski krugovi season 1 poster
Kalkanski krugovi

Kalkanski krugovi 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 0 minute
"Kalkanski krugovi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Запретная зона» дочь Деяна употребляла запрещенные вещества. После того как ее задержали, Деян решил уехать из Белграда. Он намерен изолировать дочь от компании, которая плохо на нее влияет. Они оказываются в деревне, где живут родственники Деяна. Дядя помогает им с адаптацией в новых реалиях и рассказывает об инциденте, который разделил эту деревню пополам. Дядя Деяна оказывает сопротивление состоятельному бизнесмену, который намеревается вырубить лес, чтобы создать современный масштабный комплекс в запретной зоне. Деревенские жители сторонятся этого места, поскольку о нем ходит дурная слава.

Series rating

0.0
7.6 IMDb
"Kalkanski krugovi" season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 March 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 March 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 March 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 March 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 March 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 March 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 April 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 April 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 April 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 April 2021
TV series release schedule
