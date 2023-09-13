В 1-м сезоне сериала «День похищения» главной героиней этой истории становится Ким Мён-джун. Она столкнулась с настоящим кошмаром в жизни. Женщина выяснила, что ее дочь тяжело больна, а на лечение у нее не хватает финансовых возможностей. Чтобы исправить бедственное положение, она решается на совершение преступления. Ким Мён-джун похищает девочку, которая воспитывалась в богатой семье. Она надеется, что ее родители заплатят за девочку большой выкуп. Вот только ситуация разворачивается по другому сценарию: девочка лишается памяти, Мён-джун приходится притвориться ее родителем и, что самое чудовищное, ее родители мертвы.