Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yugoeui nal 2023, season 1

Yugoeui nal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yugoeui nal Seasons Season 1

Yugoeui nal
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Yugoeui nal" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «День похищения» главной героиней этой истории становится Ким Мён-джун. Она столкнулась с настоящим кошмаром в жизни. Женщина выяснила, что ее дочь тяжело больна, а на лечение у нее не хватает финансовых возможностей. Чтобы исправить бедственное положение, она решается на совершение преступления. Ким Мён-джун похищает девочку, которая воспитывалась в богатой семье. Она надеется, что ее родители заплатят за девочку большой выкуп. Вот только ситуация разворачивается по другому сценарию: девочка лишается памяти, Мён-джун приходится притвориться ее родителем и, что самое чудовищное, ее родители мертвы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Yugoeui nal" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 October 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
18 October 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 October 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more