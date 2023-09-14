Menu
Las viudas de los jueves 2023, season 1

Season premiere 14 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 42 minutes
В 1-м сезоне сериала «Вдовы по четвергам» главной героиней этой истории становится Тереза – состоятельная молодая женщина, которая удачно вышла замуж. Ее супругом является влиятельный и могущественный бизнес-магнат Хуан Пабло, который владеет целой империей. Они обосновались в элитном и хорошо охраняемом поселке. Жизнь главной героини меняется после чудовищного происшествия. Однажды шокированная Тереза обнаруживает в доме тела своего супруга и двоих его приятелей. Хотя смертельные случаи изначально кажутся всем несчастным случаем, кое-что привлекает внимание Терезы и вызывает у нее подозрение.

6.2 IMDb
"Las viudas de los jueves" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Tienen que saber la verdad
Season 1 Episode 1
14 September 2023
Familia Scaglia
Season 1 Episode 2
14 September 2023
Familia Andrade
Season 1 Episode 3
14 September 2023
Familia De la Luna
Season 1 Episode 4
14 September 2023
Familia Maldonado
Season 1 Episode 5
14 September 2023
Familia Guevara
Season 1 Episode 6
14 September 2023
TV series release schedule
