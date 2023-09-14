В 1-м сезоне сериала «Вдовы по четвергам» главной героиней этой истории становится Тереза – состоятельная молодая женщина, которая удачно вышла замуж. Ее супругом является влиятельный и могущественный бизнес-магнат Хуан Пабло, который владеет целой империей. Они обосновались в элитном и хорошо охраняемом поселке. Жизнь главной героини меняется после чудовищного происшествия. Однажды шокированная Тереза обнаруживает в доме тела своего супруга и двоих его приятелей. Хотя смертельные случаи изначально кажутся всем несчастным случаем, кое-что привлекает внимание Терезы и вызывает у нее подозрение.