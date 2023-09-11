Menu
İki Yabancı season 1 watch online

İki Yabancı

İki Yabancı
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 40 hours 0 minute
"İki Yabancı" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Совершенно другой» главные герои – молодая девушка и парень – знакомятся при трагических обстоятельствах. Поводом для их встречи становится жестокое убийство Хамди Атилбая, взбудоражившее всю турецкую общественность. Именно это преступление становится началом романтической истории начинающего прокурора и перспективного журналиста. Вот только все оказывается не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд. Журналиста Кенана больше привлекает не значимость события, а возможность сблизиться с Лейлой. Его чувства взаимны. Но отец Кенана – прокурор Туран, и это заставляет Лейлу держаться в стороне.

8.5 IMDb
"İki Yabancı" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 October 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
23 October 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
30 October 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
6 November 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
13 November 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
20 November 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
27 November 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
8 December 2023
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
15 December 2023
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
6 January 2024
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
13 January 2024
TV series release schedule
