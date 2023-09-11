В 1-м сезоне сериала «Совершенно другой» главные герои – молодая девушка и парень – знакомятся при трагических обстоятельствах. Поводом для их встречи становится жестокое убийство Хамди Атилбая, взбудоражившее всю турецкую общественность. Именно это преступление становится началом романтической истории начинающего прокурора и перспективного журналиста. Вот только все оказывается не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд. Журналиста Кенана больше привлекает не значимость события, а возможность сблизиться с Лейлой. Его чувства взаимны. Но отец Кенана – прокурор Туран, и это заставляет Лейлу держаться в стороне.