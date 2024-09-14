Menu
Yabani season 2 watch online
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
14 September 2024
Production year
2024
Number of episodes
16
Runtime
40 hours 0 minute
Series rating
9.3
15
votes
6.9
IMDb
"Yabani" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
37. Bölüm
Season 2
Episode 1
14 September 2024
38. Bölüm
Season 2
Episode 2
21 September 2024
39. Bölüm
Season 2
Episode 3
28 September 2024
40. Bölüm
Season 2
Episode 4
5 October 2024
41. Bölüm
Season 2
Episode 5
12 October 2024
42. Bölüm
Season 2
Episode 6
19 October 2024
43. Bölüm
Season 2
Episode 7
26 October 2024
44. Bölüm
Season 2
Episode 8
2 November 2024
45. Bölüm
Season 2
Episode 9
9 November 2024
46. Bölüm
Season 2
Episode 10
16 November 2024
47. Bölüm
Season 2
Episode 11
23 November 2024
48. Bölüm
Season 2
Episode 12
30 November 2024
49. Bölüm
Season 2
Episode 13
7 December 2024
50. Bölüm
Season 2
Episode 14
28 December 2024
51. Bölüm
Season 2
Episode 15
11 January 2025
52. Bölüm
Season 2
Episode 16
11 January 2025
