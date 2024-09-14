Menu
Yabani season 2 watch online

Yabani season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Yabani Seasons Season 2

Yabani 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 40 hours 0 minute

Series rating

9.3
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Write review
"Yabani" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
37. Bölüm
Season 2 Episode 1
14 September 2024
38. Bölüm
Season 2 Episode 2
21 September 2024
39. Bölüm
Season 2 Episode 3
28 September 2024
40. Bölüm
Season 2 Episode 4
5 October 2024
41. Bölüm
Season 2 Episode 5
12 October 2024
42. Bölüm
Season 2 Episode 6
19 October 2024
43. Bölüm
Season 2 Episode 7
26 October 2024
44. Bölüm
Season 2 Episode 8
2 November 2024
45. Bölüm
Season 2 Episode 9
9 November 2024
46. Bölüm
Season 2 Episode 10
16 November 2024
47. Bölüm
Season 2 Episode 11
23 November 2024
48. Bölüm
Season 2 Episode 12
30 November 2024
49. Bölüm
Season 2 Episode 13
7 December 2024
50. Bölüm
Season 2 Episode 14
28 December 2024
51. Bölüm
Season 2 Episode 15
11 January 2025
52. Bölüm
Season 2 Episode 16
11 January 2025
TV series release schedule
