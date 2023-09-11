Menu
Kukushki 2023, season 1

Kukushki season 1 poster
Kukushki 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kukushki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кукушки» когда-то от юной Катерины отказалась родная мать, которая чрезмерно увлеклась своим очередным любовником. Катя с ранних лет привыкла сама нести ответственность за свою жизнь. Она планировала стать стюардессой и ни от кого не зависеть, но встреча с Алексеем навсегда лишила девушку желаемого будущего. Их отношения привели к тому, что девушка оказалась одна с ребенком на руках. Понимая, что не может обеспечить свою дочь, Катя, подобно собственной матери, отказалась от младенца. После этого ей все-таки удалось закончить учебу и стать стюардессой. Но после нелепой случайности она оказывается за решеткой.

"Kukushki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 September 2023
TV series release schedule
