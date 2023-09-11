В 1-м сезоне сериала «Кукушки» когда-то от юной Катерины отказалась родная мать, которая чрезмерно увлеклась своим очередным любовником. Катя с ранних лет привыкла сама нести ответственность за свою жизнь. Она планировала стать стюардессой и ни от кого не зависеть, но встреча с Алексеем навсегда лишила девушку желаемого будущего. Их отношения привели к тому, что девушка оказалась одна с ребенком на руках. Понимая, что не может обеспечить свою дочь, Катя, подобно собственной матери, отказалась от младенца. После этого ей все-таки удалось закончить учебу и стать стюардессой. Но после нелепой случайности она оказывается за решеткой.