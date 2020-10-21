Menu
Cypher 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Cypher" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шифр» главным действующим лицом этой истории становится талантливый дешифровщик. В ходе специальной операции сотрудники ФБР обнаружили загадочный код: с таким агенты Бюро не имели дела прежде. Чтобы понять смысл находки, руководство попросило о помощи Уилла, профессионального криптоаналитика. У него имеются свои скелеты в шкафу, связанные с темным прошлым. Главный герой выясняет, что все строки шифра — это даты смерти, а сам документ — большой список потенциальных жертв. Тем временем причастные к операции начинают гибнуть один за другим. В спецслужбе царит чудовищная атмосфера, где все находятся под подозрением.

5.2 IMDb
"Cypher" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Code
Season 1 Episode 1
21 October 2020
Deadman Walking
Season 1 Episode 2
21 October 2020
Dead End
Season 1 Episode 3
21 October 2020
Welcome Back
Season 1 Episode 4
21 October 2020
Second Death
Season 1 Episode 5
21 October 2020
Achilles Heel
Season 1 Episode 6
21 October 2020
The Snake and the Mouse
Season 1 Episode 7
21 October 2020
TV series release schedule
