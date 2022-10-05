В 1-м сезоне сериала «В конце ночи» в центре событий оказывается тридцатилетняя молодая женщина по имени Маджида. Она оставляет Анкару, где чувствует себя крайне плохо, и переезжает в Стамбул. В поезде девушка знакомится с сексуальным мужчиной по имени Ахмет Ишик. Он не очень нравится Маджиде, однако у судьбы свои планы на ее будущее. В скором времени Маджида становится женой Ахмета. Затем она узнает братьев Ахмета: Казыма и Джихангира. Казым состоялся в жизни, у него успешный бизнес. Увидев Маджиде, Казым сразу чувствует к ней симпатию. Втайне они начинают встречаться, у них завязываются тайные отношения. Он решает подать на развод...