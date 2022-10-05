Menu
Gecenin Ucunda 2022 - 2023, season 1

Gecenin Ucunda season 1 poster
Gecenin Ucunda 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 52 hours 0 minute
"Gecenin Ucunda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В конце ночи» в центре событий оказывается тридцатилетняя молодая женщина по имени Маджида. Она оставляет Анкару, где чувствует себя крайне плохо, и переезжает в Стамбул. В поезде девушка знакомится с сексуальным мужчиной по имени Ахмет Ишик. Он не очень нравится Маджиде, однако у судьбы свои планы на ее будущее. В скором времени Маджида становится женой Ахмета. Затем она узнает братьев Ахмета: Казыма и Джихангира. Казым состоялся в жизни, у него успешный бизнес. Увидев Маджиде, Казым сразу чувствует к ней симпатию. Втайне они начинают встречаться, у них завязываются тайные отношения. Он решает подать на развод...

"Gecenin Ucunda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 November 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 December 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 December 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 December 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 December 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
10 January 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
17 January 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 January 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
31 January 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
28 February 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
7 March 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
14 March 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
21 March 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
28 March 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
4 April 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
11 April 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
18 April 2023
Episode 26 - FINAL
Season 1 Episode 26
25 April 2023
TV series release schedule
