В 1-м сезоне сериала «Экспатриаты» в центре событий оказывается несколько женщин, которые переживают непростой период в жизни. Американка Маргарет занята важным проектом по строительству небоскреба; Мерси хочет избавиться от тяжелого прошлого, но ухитряется вновь попасть в эпицентр скандала; англичанка Хилари мечтает о пополнении семьи; экстравагантная «альфа-экспатка» Тэмми в шоке от появления на пороге второй (китайской) семьи ее супруга; австралийка Фрэнни сталкивается с кризисом и отчаянно ищет новых друзей. А местная светская львица Оливия пытается справиться с унижением в связи с изменением своего социального положения.