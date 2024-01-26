Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Expats 2024, season 1

Expats season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Expats Seasons Season 1

Expats
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 18 minutes
"Expats" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Экспатриаты» в центре событий оказывается несколько женщин, которые переживают непростой период в жизни. Американка Маргарет занята важным проектом по строительству небоскреба; Мерси хочет избавиться от тяжелого прошлого, но ухитряется вновь попасть в эпицентр скандала; англичанка Хилари мечтает о пополнении семьи; экстравагантная «альфа-экспатка» Тэмми в шоке от появления на пороге второй (китайской) семьи ее супруга; австралийка Фрэнни сталкивается с кризисом и отчаянно ищет новых друзей. А местная светская львица Оливия пытается справиться с унижением в связи с изменением своего социального положения.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
"Expats" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Peak
Season 1 Episode 1
26 January 2024
Mongkok
Season 1 Episode 2
26 January 2024
Mid-Levels
Season 1 Episode 3
2 February 2024
Mainland
Season 1 Episode 4
9 February 2024
Central
Season 1 Episode 5
16 February 2024
Home
Season 1 Episode 6
23 February 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more