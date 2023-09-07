В 1-м сезоне сериала «Из породы убийц» главной героиней этой истории оказывается молодая привлекательная женщина по имени Ингрид Льюс — первоклассный адвокат. Она пытается восстановить свою жизнь после того, как чересчур сблизилась со своим бывшим клиентом. Льюис всегда была профессионалом в сфере юриспруденции и прекрасно знала о последствиях такого тесного взаимодействия. Однако Джон оказался очень харизматичным и обаятельным молодым человеком, перед которым было бы трудно устоять любой женщине. При этом Ингрид понимает, что Джон Уэбстер опасен. Его обвиняют в домогательстве и преследовании.