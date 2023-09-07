Menu
The Killing Kind 2023, season 1

Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Killing Kind" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Из породы убийц» главной героиней этой истории оказывается молодая привлекательная женщина по имени Ингрид Льюс — первоклассный адвокат. Она пытается восстановить свою жизнь после того, как чересчур сблизилась со своим бывшим клиентом. Льюис всегда была профессионалом в сфере юриспруденции и прекрасно знала о последствиях такого тесного взаимодействия. Однако Джон оказался очень харизматичным и обаятельным молодым человеком, перед которым было бы трудно устоять любой женщине. При этом Ингрид понимает, что Джон Уэбстер опасен. Его обвиняют в домогательстве и преследовании.

"The Killing Kind" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 September 2023
