В 1-м сезоне сериала «Шесть девять: Сериал», потеряв работу, главная героиня пребывает и без того не в лучшем расположении духа. Она даже не догадывается, что в скором времени ей предстоит пережить еще немало серьезных потрясений. История начинается с того, что героиня обнаруживает на пороге своей квартиры загадочный пакет, и ее жизнь резко меняется к худшему. Оказывается, курьеры мафии, введенные в заблуждение, оставили под дверью женщины коробку с большой суммой денег. Однако крупная сумма не приносит ей удачи. Теперь неприятности буквально сопровождают героиню на каждом шагу, словно она стала жертвой коварного заговора.