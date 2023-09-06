Menu
6ixtynin9 The Series 2023, season 1

6ixtynin9 The Series 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute
"6ixtynin9 The Series" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шесть девять: Сериал», потеряв работу, главная героиня пребывает и без того не в лучшем расположении духа. Она даже не догадывается, что в скором времени ей предстоит пережить еще немало серьезных потрясений. История начинается с того, что героиня обнаруживает на пороге своей квартиры загадочный пакет, и ее жизнь резко меняется к худшему. Оказывается, курьеры мафии, введенные в заблуждение, оставили под дверью женщины коробку с большой суммой денег. Однако крупная сумма не приносит ей удачи. Теперь неприятности буквально сопровождают героиню на каждом шагу, словно она стала жертвой коварного заговора.

