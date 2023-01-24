Menu
9-1-1: Lone Star 2020, season 4

9-1-1: Lone Star season 4 poster
9-1-1: Lone Star 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 24 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"9-1-1: Lone Star" season 4 description

В 4 сезоне сериала «911: Одинокая звезда» 126-й спасательный экипаж вновь мчится на помощь людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. Томми неожиданно встречает в Остине своего родственника. Оуэн срывается прямо во время встречи со своим психотерапевтом и рискует получить отстранение от работы. Он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы встретиться лицом к лицу со своим отцом и некоторыми болезненными детскими воспоминаниями. Тем временем в городе не перестают происходить несчастные случаи. Один мужчина падает в мусороуборочный комбайн, на другого нападает аллигатор, а мать пытается спасти детей из аварии.

Series rating

9.0
7.3 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The New Hotness
Season 4 Episode 1
24 January 2023
The New Hot Mess
Season 4 Episode 2
31 January 2023
Cry Wolf
Season 4 Episode 3
7 February 2023
Abandoned
Season 4 Episode 4
14 February 2023
Human Resources
Season 4 Episode 5
21 February 2023
This Is Not A Drill
Season 4 Episode 6
28 February 2023
Tommy Dearest
Season 4 Episode 7
7 March 2023
Control Freaks
Season 4 Episode 8
14 March 2023
Road Kill
Season 4 Episode 9
21 March 2023
Sellouts
Season 4 Episode 10
28 March 2023
Double Trouble
Season 4 Episode 11
4 April 2023
Swipe Left
Season 4 Episode 12
11 April 2023
Open
Season 4 Episode 13
18 April 2023
Tongues Out
Season 4 Episode 14
25 April 2023
Donors
Season 4 Episode 15
2 May 2023
A House Divided
Season 4 Episode 16
9 May 2023
Off The Rails
Season 4 Episode 17
16 May 2023
In Sickness and in Health
Season 4 Episode 18
16 May 2023
