В 4 сезоне сериала «911: Одинокая звезда» 126-й спасательный экипаж вновь мчится на помощь людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. Томми неожиданно встречает в Остине своего родственника. Оуэн срывается прямо во время встречи со своим психотерапевтом и рискует получить отстранение от работы. Он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы встретиться лицом к лицу со своим отцом и некоторыми болезненными детскими воспоминаниями. Тем временем в городе не перестают происходить несчастные случаи. Один мужчина падает в мусороуборочный комбайн, на другого нападает аллигатор, а мать пытается спасти детей из аварии.