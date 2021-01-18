Menu
9-1-1: Lone Star 2020, season 2

9-1-1: Lone Star season 2 poster
9-1-1: Lone Star 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 14
Runtime 14 hours 0 minute
"9-1-1: Lone Star" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «911: Одинокая звезда» действие разворачивается в техасском городе Остине, где каждый день происходят масштабные аварии, опасные происшествия и даже природные катаклизмы. Главный герой — капитан пожарной охраны Оуэн Стрэнд — пытается восстановить местную пожарную часть, которая была почти полностью уничтожена в результате взрыва. Вместе с другими сотрудниками экстренных служб Оуэн спасает десятки человек и создает ощущение безопасности в Остине. Порой герою приходится сталкиваться со сложным жизненным выбором, требующим немедленного решения.

Series rating

9.0
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Back in the Saddle
Season 2 Episode 1
18 January 2021
2100°
Season 2 Episode 2
25 January 2021
Hold The Line
Season 2 Episode 3
1 February 2021
Friends With Benefits
Season 2 Episode 4
8 February 2021
Difficult Conversations
Season 2 Episode 5
15 February 2021
Everyone And Their Brother
Season 2 Episode 6
22 February 2021
Displaced
Season 2 Episode 7
1 March 2021
Bad Call
Season 2 Episode 8
8 March 2021
Saving Grace
Season 2 Episode 9
19 April 2021
A Little Help From My Friends
Season 2 Episode 10
26 April 2021
Slow Burn
Season 2 Episode 11
3 May 2021
The Big Heat
Season 2 Episode 12
10 May 2021
One Day
Season 2 Episode 13
17 May 2021
Dust to Dust
Season 2 Episode 14
24 May 2021
