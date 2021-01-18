Во 2 сезоне сериала «911: Одинокая звезда» действие разворачивается в техасском городе Остине, где каждый день происходят масштабные аварии, опасные происшествия и даже природные катаклизмы. Главный герой — капитан пожарной охраны Оуэн Стрэнд — пытается восстановить местную пожарную часть, которая была почти полностью уничтожена в результате взрыва. Вместе с другими сотрудниками экстренных служб Оуэн спасает десятки человек и создает ощущение безопасности в Остине. Порой герою приходится сталкиваться со сложным жизненным выбором, требующим немедленного решения.