Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
9-1-1: Lone Star
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Filming Locations: 9-1-1: Lone Star
Los Angeles, California, USA
New York City, New York, USA
Iconic scenes & Locations
some exteriors
Austin, Texas, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace's Church
Prince of Peace Episcopal Church - 5700 Rudnick Ave Woodland Hills, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fire House
Mothership Labs Research institute - 1900 E 7th Pl, Arts District, Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
17 September 2019 - 1 March 2020
12 October 2020
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree