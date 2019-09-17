Menu
Kinoafisha TV Shows 9-1-1: Lone Star Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: 9-1-1: Lone Star

  • Los Angeles, California, USA
  • New York City, New York, USA

Iconic scenes & Locations

some exteriors
Austin, Texas, USA
Grace's Church
Prince of Peace Episcopal Church - 5700 Rudnick Ave Woodland Hills, California, USA
Fire House
Mothership Labs Research institute - 1900 E 7th Pl, Arts District, Los Angeles, California, USA
Filming Dates

  • 17 September 2019 - 1 March 2020
  • 12 October 2020
