В 1-м сезоне сериала «На дежурство заступил!» главным действующим лицом этой истории становится неуклюжий полицейский по имени Сузано, который всеми силами стремится прыгнуть выше головы после повышения. Его перевели из сельской местности и назначили руководителем городского полицейского управления. Новый босс переворачивает жизнь участка вверх дном, пытаясь произвести впечатление на начальство. Его новые коллеги полны скепсиса относительно того, что Сузано может долго продержаться на новой должности. Но его нетривиальный подход к делу и широкая душа могут стать именно тем секретным оружием, благодаря которому преступности будет положен конец.