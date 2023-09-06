Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

B.O. 2023, season 1

B.O. season 1 poster
Kinoafisha TV Shows B.O. Seasons Season 1

B.O. 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 36 minutes
"B.O." season 1 description

В 1-м сезоне сериала «На дежурство заступил!» главным действующим лицом этой истории становится неуклюжий полицейский по имени Сузано, который всеми силами стремится прыгнуть выше головы после повышения. Его перевели из сельской местности и назначили руководителем городского полицейского управления. Новый босс переворачивает жизнь участка вверх дном, пытаясь произвести впечатление на начальство. Его новые коллеги полны скепсиса относительно того, что Сузано может долго продержаться на новой должности. Но его нетривиальный подход к делу и широкая душа могут стать именно тем секретным оружием, благодаря которому преступности будет положен конец.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.5 IMDb
Write review
B.O. List of episodes TV series release schedule
Season 1
Faca no Ursinho
Season 1 Episode 1
6 September 2023
Policial Bom, Policial Melhor Ainda
Season 1 Episode 2
6 September 2023
Operação Imortal
Season 1 Episode 3
6 September 2023
Dia de Cão
Season 1 Episode 4
6 September 2023
Festa da Manjuba
Season 1 Episode 5
6 September 2023
Carnapol
Season 1 Episode 6
6 September 2023
Delegado Buuum-dão
Season 1 Episode 7
6 September 2023
Corra que o Suzano Vem Aí
Season 1 Episode 8
6 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more