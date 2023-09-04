В 1-м сезоне сериала «Сапфир» главными действующими лицами становятся члены состоятельного и могущественного турецкого клана Гюльсой. Атеш на правах старшего сына готовится стать преемником своего отца. Для того чтобы тот передал ему дела, он должен представить семье свою невесту. Молодой человек знакомится с Ферайей, которая пытается оправиться после болезненного разрыва со своим возлюбленным. Атеш берет девушку в жены и знакомит со своей семьей. И тут начинается самое захватывающее — тот, кто бросил Ферайю, оказался не кем иным, как братом Атеша – Яманом! Несчастная девушка теперь находится между двух огней.