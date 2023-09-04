Menu
Safir 2023 - 2024, season 1

Safir
Season premiere 4 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 26
Runtime 65 hours 0 minute
"Safir" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сапфир» главными действующими лицами становятся члены состоятельного и могущественного турецкого клана Гюльсой. Атеш на правах старшего сына готовится стать преемником своего отца. Для того чтобы тот передал ему дела, он должен представить семье свою невесту. Молодой человек знакомится с Ферайей, которая пытается оправиться после болезненного разрыва со своим возлюбленным. Атеш берет девушку в жены и знакомит со своей семьей. И тут начинается самое захватывающее — тот, кто бросил Ферайю, оказался не кем иным, как братом Атеша – Яманом! Несчастная девушка теперь находится между двух огней.

Safir List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 October 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 November 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 November 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 November 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 November 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 December 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
11 December 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 December 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
25 December 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
1 January 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
8 January 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
15 January 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
22 January 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
29 January 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
5 February 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
12 February 2024
Episode 25
Season 1 Episode 25
19 February 2024
Episode 26
Season 1 Episode 26
26 February 2024
