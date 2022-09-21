Menu
MonWedFriTuesThursSat 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 52 minutes
"MonWedFriTuesThursSat" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любовь по контракту» Чхве Сан Ын заключает индивидуальные брачные договоры с одинокими мужчинами, которые нуждаются в том, чтобы создать видимость семейной жизни. Она работает женой по найму уже тринадцать лет. Девушка обладает идеальной внешностью, способностями и чертовским обаянием. У нее есть один загадочный клиент, который заключил долгосрочный эксклюзивный контракт с Сан Ын на понедельник, среду и пятницу. Но внезапно в жизни девушки появляется еще один мужчина – наследник семьи чеболей и кинозвезда. Он претендует на Сан Ын по вторникам, четвергам и субботам.

6.9 IMDb
"MonWedFriTuesThursSat" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 October 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 October 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 October 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 October 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 October 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 November 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 November 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 November 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 November 2022
TV series release schedule
