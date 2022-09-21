В 1-м сезоне сериала «Любовь по контракту» Чхве Сан Ын заключает индивидуальные брачные договоры с одинокими мужчинами, которые нуждаются в том, чтобы создать видимость семейной жизни. Она работает женой по найму уже тринадцать лет. Девушка обладает идеальной внешностью, способностями и чертовским обаянием. У нее есть один загадочный клиент, который заключил долгосрочный эксклюзивный контракт с Сан Ын на понедельник, среду и пятницу. Но внезапно в жизни девушки появляется еще один мужчина – наследник семьи чеболей и кинозвезда. Он претендует на Сан Ын по вторникам, четвергам и субботам.