В 1-м сезоне сериала «Шпионские операции» агенты разведки — от MI6 до ЦРУ — делятся со зрителями историями о шпионском искусстве и внутренними тайнами спецслужб. Эти люди влияли на ход исторических событий. Они вспоминают подробности о том, как проходили кампании холодной войны и государственные перевороты. Во многих из них принимали участие секретные агенты, которые работали на ту или иную разведывательную спецслужбу. Оперативники каждый день пристально наблюдают за противниками, вскрывая местоположение его живой силы, бронетехники и огневых средств. Они передают полученные сведения в государственные структуры.