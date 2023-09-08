Menu
Spy Ops 2023, season 1

Spy Ops 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 45 minutes
"Spy Ops" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шпионские операции» агенты разведки — от MI6 до ЦРУ — делятся со зрителями историями о шпионском искусстве и внутренними тайнами спецслужб. Эти люди влияли на ход исторических событий. Они вспоминают подробности о том, как проходили кампании холодной войны и государственные перевороты. Во многих из них принимали участие секретные агенты, которые работали на ту или иную разведывательную спецслужбу. Оперативники каждый день пристально наблюдают за противниками, вскрывая местоположение его живой силы, бронетехники и огневых средств. Они передают полученные сведения в государственные структуры.

"Spy Ops" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Operation Jawbreaker
Season 1 Episode 1
8 September 2023
Operation Just Cause
Season 1 Episode 2
8 September 2023
Operation Pimlico
Season 1 Episode 3
8 September 2023
The Plot to Kill the Pope
Season 1 Episode 4
8 September 2023
Operation Wrath of God Part I
Season 1 Episode 5
8 September 2023
Operation Wrath Of God Part II
Season 1 Episode 6
8 September 2023
Taliban Spies
Season 1 Episode 7
8 September 2023
Project Azorian
Season 1 Episode 8
8 September 2023
TV series release schedule
