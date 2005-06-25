Во 2-м сезоне сериала «Фил из будущего» заместитель директора Хакетт переезжает в соседний дом с семьей Фила. Парень чувствует, что он начинает о чем-то догадываться, поэтому приглашает его на ужин к Диффи, чтобы развеять все подозрения. Но выглядеть «нормальной семьей» оказывается сложнее, чем всем сперва казалось. Кили ссорится со своей лучшей подругой Тиа, поэтому Филу приходится составлять ей компанию во всех ее «девичьих» делах, чтобы она не грустила. Вскоре он понимает, что не выдержит еще одного дня маникюра и расслабляющих масок, поэтому решает помирить рассорившихся девочек. Тем временем у него завязываются отношения с Оливией.