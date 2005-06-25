Menu
Season premiere 25 June 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Фил из будущего» заместитель директора Хакетт переезжает в соседний дом с семьей Фила. Парень чувствует, что он начинает о чем-то догадываться, поэтому приглашает его на ужин к Диффи, чтобы развеять все подозрения. Но выглядеть «нормальной семьей» оказывается сложнее, чем всем сперва казалось. Кили ссорится со своей лучшей подругой Тиа, поэтому Филу приходится составлять ей компанию во всех ее «девичьих» делах, чтобы она не грустила. Вскоре он понимает, что не выдержит еще одного дня маникюра и расслабляющих масок, поэтому решает помирить рассорившихся девочек. Тем временем у него завязываются отношения с Оливией.

Versa Day
Season 2 Episode 1
25 June 2005
Virtu-Date
Season 2 Episode 2
26 June 2005
The Giggle
Season 2 Episode 3
8 July 2005
Dinner Time
Season 2 Episode 4
22 July 2005
Tia, Via, or Me... Uh
Season 2 Episode 5
5 August 2005
Get Ready to Go-Go
Season 2 Episode 6
5 August 2005
Phil Without a Future
Season 2 Episode 7
19 August 2005
Time Release Capsule
Season 2 Episode 8
26 August 2005
Mummy's Boy
Season 2 Episode 9
9 September 2005
Maybe-Sitting
Season 2 Episode 10
23 September 2005
Good Phil Hunting
Season 2 Episode 11
30 September 2005
Pim-Cipal
Season 2 Episode 12
21 October 2005
Phil of the Garage
Season 2 Episode 13
11 November 2005
It's a Wonder-Phil Life
Season 2 Episode 14
27 November 2005
Christmas Break
Season 2 Episode 15
2 December 2005
Stuck in the Meddle with You
Season 2 Episode 16
6 January 2006
Broadcast Blues
Season 2 Episode 17
24 March 2006
Happy Nird-Day
Season 2 Episode 18
31 March 2006
Ill of the Future
Season 2 Episode 19
24 June 2006
Where's the Wizard?
Season 2 Episode 20
7 July 2006
Not-So-Great Great Great Grandpa
Season 2 Episode 21
11 August 2006
Back to the Future
Season 2 Episode 22
19 August 2006
