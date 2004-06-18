В 1-м сезоне сериала «Фил из будущего» в обычную американскую школу приходит новый ученик – симпатичный и обаятельный старшеклассник Фил. Он выглядит как самый обычный подросток и быстро заводит новых друзей. Однако правда заключается в том, что Фил прибыл вместе со своими родителями из далекого будущего. Его родное время – 2121 год, а на сто лет назад он перенесся случайно из-за неисправности в их семейном космическом корабле. Теперь семья не может вернуться домой, ведь необходимую деталь для корабля в XXI веке еще попросту не изобрели. Поэтому Фил постепенно погружается в новый для себя мир, не теряя надежды на возвращение.