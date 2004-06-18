Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Phil of the Future 2004 - 2006 season 1

Phil of the Future season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Phil of the Future Seasons Season 1

Phil of the Future 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 June 2004
Production year 2004
Number of episodes 21
Runtime 7 hours 42 minutes
"Phil of the Future" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фил из будущего» в обычную американскую школу приходит новый ученик – симпатичный и обаятельный старшеклассник Фил. Он выглядит как самый обычный подросток и быстро заводит новых друзей. Однако правда заключается в том, что Фил прибыл вместе со своими родителями из далекого будущего. Его родное время – 2121 год, а на сто лет назад он перенесся случайно из-за неисправности в их семейном космическом корабле. Теперь семья не может вернуться домой, ведь необходимую деталь для корабля в XXI веке еще попросту не изобрели. Поэтому Фил постепенно погружается в новый для себя мир, не теряя надежды на возвращение.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Phil of the Future" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Meet the Curtis
Season 1 Episode 1
18 June 2004
Unification Day
Season 1 Episode 2
18 June 2004
Your Cheatin' Heart
Season 1 Episode 3
18 June 2004
Phillin' In
Season 1 Episode 4
18 June 2004
Tanner
Season 1 Episode 5
25 June 2004
Raging Bull
Season 1 Episode 6
2 July 2004
My Way
Season 1 Episode 7
9 July 2004
Daddy Dearest
Season 1 Episode 8
23 July 2004
Pheremonally Yours
Season 1 Episode 9
6 August 2004
Future Tutor
Season 1 Episode 10
13 August 2004
Future Jock
Season 1 Episode 11
13 August 2004
You Say Toe-Mato
Season 1 Episode 12
13 August 2004
Doggie Daycare
Season 1 Episode 13
27 August 2004
We'll Fix It in Editing
Season 1 Episode 14
1 October 2004
Halloween
Season 1 Episode 15
8 October 2004
Age Before Beauty
Season 1 Episode 16
12 November 2004
Neander-Phil
Season 1 Episode 17
10 December 2004
Double Trouble
Season 1 Episode 18
1 January 2005
Milkin' It
Season 1 Episode 19
25 March 2005
Corner Pocket
Season 1 Episode 20
8 April 2005
Team Diffy
Season 1 Episode 21
28 October 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more