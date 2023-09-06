В 1-м сезоне сериала «Мой ласковый враг» экскурсовод Настя собирается выйти замуж за своего любимого человека и уехать с ним в Питер. Там Женя получил работу. Однако планы возлюбленных рушатся после того, как отец и мама Насти погибают в автомобильной аварии. Теперь влюбленные организовывают похороны, а потом, переживая, что Женя останется без работы, все-таки отправляют его в Северную столицу. Насте приходится остаться, поскольку она не может бросить брата. Помимо этого, теперь на нее ложатся все тяготы по управлению семейным делом – небольшой гостиницей, которая располагается на окраине леса.