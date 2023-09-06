Menu
Moj laskovyj vrag 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Moj laskovyj vrag Seasons Season 1

Moj laskovyj vrag 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Moj laskovyj vrag" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой ласковый враг» экскурсовод Настя собирается выйти замуж за своего любимого человека и уехать с ним в Питер. Там Женя получил работу. Однако планы возлюбленных рушатся после того, как отец и мама Насти погибают в автомобильной аварии. Теперь влюбленные организовывают похороны, а потом, переживая, что Женя останется без работы, все-таки отправляют его в Северную столицу. Насте приходится остаться, поскольку она не может бросить брата. Помимо этого, теперь на нее ложатся все тяготы по управлению семейным делом – небольшой гостиницей, которая располагается на окраине леса.

"Moj laskovyj vrag" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 September 2023
TV series release schedule
