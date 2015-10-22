В 1-м сезоне сериала «Мамы и матери» на дворе 1971 год, действие происходит в Турции, где как раз идут восстания и войны за власть. В центре событий оказываются две одинокие женщины с совершенно разными судьбами. Зелиха – юная и наивная студентка Стамбульского университета, увлеченная борьбой за права женщин. Она знакомится с другим митингующим – Муратом, и вскоре они женятся. Но выясняется, что Мурат не брезгует и более рискованными методами самовыражения. После его экстремистской схватки с законом Зелиха остается одна с ребенком под сердцем. Тем временем в Анатолии живет одинокая женщина Кадер, мечтающая о малыше.