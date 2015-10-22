Menu
Analar ve Anneler 2015, season 1

Season premiere 22 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мамы и матери» на дворе 1971 год, действие происходит в Турции, где как раз идут восстания и войны за власть. В центре событий оказываются две одинокие женщины с совершенно разными судьбами. Зелиха – юная и наивная студентка Стамбульского университета, увлеченная борьбой за права женщин. Она знакомится с другим митингующим – Муратом, и вскоре они женятся. Но выясняется, что Мурат не брезгует и более рискованными методами самовыражения. После его экстремистской схватки с законом Зелиха остается одна с ребенком под сердцем. Тем временем в Анатолии живет одинокая женщина Кадер, мечтающая о малыше.

4.7 IMDb
"Analar ve Anneler" season 1 list of episodes. TV series release schedule
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
22 October 2015
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
29 October 2015
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
5 November 2015
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
12 November 2015
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
19 November 2015
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
26 November 2015
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
3 December 2015
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
10 December 2015
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
24 December 2015
