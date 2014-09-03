Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Benim Adım Gültepe 2014, season 1

Benim Adım Gültepe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Benim Adım Gültepe Seasons Season 1

Benim Adım Gültepe
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 14 hours 40 minutes
"Benim Adım Gültepe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Гюльтепе» события разворачиваются в Измире в 1980-е годы. В бедном криминальном районе города под названием Гюльтепе бок о бок взрослеют трое мальчишек: Сейфи 17 лет, а его друзьям Февзи и Гюлали еще по 15. У каждого из них уже есть свой план на жизнь. Старший паренек ненавидит свой район и мечтает при первой же возможности выбраться из него «в большой мир». Единственное, что удерживает его здесь, – это огромная любовь к соседской девушке Нюртен, которая не может бежать с ним. Февзи, напротив, верит, что он может улучшить жизнь в Гюльтепе, а Гюлали посвящает всего себя заботе о семье.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Benim Adım Gültepe" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
3 September 2014
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
10 September 2014
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
17 September 2014
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
24 September 2014
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
1 October 2014
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
8 October 2014
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
15 October 2014
8. Bölüm FİNAL!
Season 1 Episode 8
22 October 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more