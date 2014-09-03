В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Гюльтепе» события разворачиваются в Измире в 1980-е годы. В бедном криминальном районе города под названием Гюльтепе бок о бок взрослеют трое мальчишек: Сейфи 17 лет, а его друзьям Февзи и Гюлали еще по 15. У каждого из них уже есть свой план на жизнь. Старший паренек ненавидит свой район и мечтает при первой же возможности выбраться из него «в большой мир». Единственное, что удерживает его здесь, – это огромная любовь к соседской девушке Нюртен, которая не может бежать с ним. Февзи, напротив, верит, что он может улучшить жизнь в Гюльтепе, а Гюлали посвящает всего себя заботе о семье.