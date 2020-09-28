Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uyanış: Büyük Selçuklu season 1 watch online

Uyanış: Büyük Selçuklu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uyanış: Büyük Selçuklu Seasons Season 1

Uyanış: Büyük Selçuklu 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 34
Runtime 68 hours 0 minute
"Uyanış: Büyük Selçuklu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки» события разворачиваются в далеком XI веке на территории нынешней Турции. В то время на этой земле располагается молодое Сельджукское государство. Этой страной правит султан Меликшах с помощью своего взрослого и отважного сына Сенчера, который вскоре должен занять трон вместо отца. Султан ведет мудрую и великодушную политику, заботясь о простом народе. Однако не все политические деятели и правители соседних стран довольны таким укладом. На Сельджуков нападает то Византийская империя, то орден крестоносцев, но основная опасность зарождается в сердце самой империи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
"Uyanış: Büyük Selçuklu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
28 September 2020
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
5 October 2020
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
12 October 2020
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
19 October 2020
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
26 October 2020
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
2 November 2020
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
9 November 2020
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
16 November 2020
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
23 November 2020
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
30 November 2020
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
7 December 2020
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
14 December 2020
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
21 December 2020
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
28 December 2020
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
4 January 2021
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
11 January 2021
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
18 January 2021
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
25 January 2021
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
1 February 2021
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
8 February 2021
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
15 February 2021
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
22 February 2021
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
1 March 2021
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
8 March 2021
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
15 March 2021
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
29 March 2021
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
5 April 2021
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
12 April 2021
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
26 April 2021
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
3 May 2021
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
10 May 2021
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
17 May 2021
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
24 May 2021
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
31 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more