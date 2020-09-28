В 1-м сезоне сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки» события разворачиваются в далеком XI веке на территории нынешней Турции. В то время на этой земле располагается молодое Сельджукское государство. Этой страной правит султан Меликшах с помощью своего взрослого и отважного сына Сенчера, который вскоре должен занять трон вместо отца. Султан ведет мудрую и великодушную политику, заботясь о простом народе. Однако не все политические деятели и правители соседних стран довольны таким укладом. На Сельджуков нападает то Византийская империя, то орден крестоносцев, но основная опасность зарождается в сердце самой империи.