В 1-м сезоне сериала «Нет игры – нет жизни» в центре событий оказываются юные брат и сестра из Японии по имени Сиро и Сора. Они почти ни с кем не общаются, не работают, не учатся и вообще практически не выходят из дома. Реальный мир давно кажется им понятным и наскучившим, а все свое время они тратят на главное хобби своей жизни – компьютерные игры. Бога они воспринимают как разработчика-неудачника, который мог бы придумать что-то повеселее, чем планета Земля. Тот на них обижается и решает отправить их в другой свой «проект» – в параллельную реальность, где войны запрещены, а все на свете решается с помощью игры.