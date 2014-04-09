Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

No Game No Life season 1 watch online

No Game No Life season 1 poster
Kinoafisha TV Shows No Game No Life Seasons Season 1

No Game No Life 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"No Game No Life" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Нет игры – нет жизни» в центре событий оказываются юные брат и сестра из Японии по имени Сиро и Сора. Они почти ни с кем не общаются, не работают, не учатся и вообще практически не выходят из дома. Реальный мир давно кажется им понятным и наскучившим, а все свое время они тратят на главное хобби своей жизни – компьютерные игры. Бога они воспринимают как разработчика-неудачника, который мог бы придумать что-то повеселее, чем планета Земля. Тот на них обижается и решает отправить их в другой свой «проект» – в параллельную реальность, где войны запрещены, а все на свете решается с помощью игры.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"No Game No Life" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Beginner
Season 1 Episode 1
9 April 2014
Challenger
Season 1 Episode 2
16 April 2014
Expert
Season 1 Episode 3
23 April 2014
Grandmaster
Season 1 Episode 4
30 April 2014
Weak Square
Season 1 Episode 5
7 May 2014
Interesting
Season 1 Episode 6
14 May 2014
Sacrifice
Season 1 Episode 7
21 May 2014
Fake End
Season 1 Episode 8
28 May 2014
Sky Walk
Season 1 Episode 9
4 June 2014
Blue Rose
Season 1 Episode 10
11 June 2014
Killing Giant
Season 1 Episode 11
18 June 2014
Rule Number 10
Season 1 Episode 12
25 June 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more