Zoloto Gelendzhika (2020), season 1

Zoloto Gelendzhika 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Zoloto Gelendzhika" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Золото Геленджика» примут участие только самые смелые люди, готовые на все ради заветной цели. Им предстоит пройти череду испытаний в гигантском парке в Геленджике и найти выход из десятков нестандартных ситуаций. Задания ждут отнюдь не легкие, но зачастую забавные и даже абсурдные. То и дело им будут встречаться ловушки и препятствия. Главной наградой станет настоящее золото, которое сможет получить только один игрок, преодолевший все преграды на пути к победе. Стоит отметить, что проект создан по задумке режиссера из Японии Такеши Китано. Ведущие – Асмус Кристина, Охлобыстин Иван, Родригез Тимур.

"Zoloto Gelendzhika" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
13 September 2020
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
20 September 2020
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
27 September 2020
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
4 October 2020
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
11 October 2020
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
18 October 2020
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
25 October 2020
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
1 November 2020
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
8 November 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
15 November 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
22 November 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
29 November 2020
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
6 December 2020
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
13 December 2020
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
20 December 2020
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
27 December 2020
