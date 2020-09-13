В 1-м сезоне шоу «Золото Геленджика» примут участие только самые смелые люди, готовые на все ради заветной цели. Им предстоит пройти череду испытаний в гигантском парке в Геленджике и найти выход из десятков нестандартных ситуаций. Задания ждут отнюдь не легкие, но зачастую забавные и даже абсурдные. То и дело им будут встречаться ловушки и препятствия. Главной наградой станет настоящее золото, которое сможет получить только один игрок, преодолевший все преграды на пути к победе. Стоит отметить, что проект создан по задумке режиссера из Японии Такеши Китано. Ведущие – Асмус Кристина, Охлобыстин Иван, Родригез Тимур.