Zombieverse (2023), season 1

Season premiere 8 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 12 minutes
"Zombieverse" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Вселенная зомби» покажет зарисовки из жизни Сеула в самое непростое для него время. События начинаются с того, что в южнокорейском городе разбушевался страшный вирус, который полностью меняет природу человека. Каждый заразившийся превращается в беспощадного зомби, стремящегося причинить вред тем, кому еще удалось сохранить человеческий облик и трезвый ум. Проект Netflix продемонстрирует истории тех людей, кто вынужден существовать в ситуации полной непредсказуемости и сражаться со свирепыми существами, которые когда-то были их земляками. Каждая минута в Сеуле бросает вызов их смелости и находчивости.

