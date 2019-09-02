В 1-м сезоне шоу «Порча» расскажет истории людей, на которых буквально обрушились несчастья: у кого-то трещит по швам брак, у кого-то не задались дела на работе. Чтобы разобраться, почему так происходит, герои обращаются к Тамаре. Она готова внимательно выслушать своих клиентов и разрешить проблему. Девушка уверена, что всему виной порча или другое дурное влияние, которые наложил кто-то из недоброжелателей. Тамара проведет диагностику и совершит несколько магических ритуалов, а также подскажет, откуда пришла беда. После работы с ней жизнь героев больше не будет прежней.