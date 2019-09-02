Menu
Porcha (2019), season 1

Porcha season 1 poster
Porcha 18+
Title Сезон 1
Season premiere 2 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 232
Runtime 92 hours 48 minutes
"Porcha" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Порча» расскажет истории людей, на которых буквально обрушились несчастья: у кого-то трещит по швам брак, у кого-то не задались дела на работе. Чтобы разобраться, почему так происходит, герои обращаются к Тамаре. Она готова внимательно выслушать своих клиентов и разрешить проблему. Девушка уверена, что всему виной порча или другое дурное влияние, которые наложил кто-то из недоброжелателей. Тамара проведет диагностику и совершит несколько магических ритуалов, а также подскажет, откуда пришла беда. После работы с ней жизнь героев больше не будет прежней.

Porcha List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1. Золото
Season 1 Episode 1
2 September 2019
Выпуск 2. Вдовец
Season 1 Episode 2
3 September 2019
Выпуск 3. Женская привлекательность
Season 1 Episode 3
4 September 2019
Выпуск 4. Насильно счастлив
Season 1 Episode 4
5 September 2019
Выпуск 5. Любовь из пепла
Season 1 Episode 5
6 September 2019
Выпуск 6. Сэлфи
Season 1 Episode 6
9 September 2019
Выпуск 7. Путь на тот свет
Season 1 Episode 7
10 September 2019
Выпуск 8. Выжить любой ценой
Season 1 Episode 8
11 September 2019
Выпуск 9. Дитя
Season 1 Episode 9
12 September 2019
Выпуск 10. Смерть в подарок
Season 1 Episode 10
13 September 2019
Выпуск 11. Жемчужное проклятье
Season 1 Episode 11
16 September 2019
Выпуск 12. Бессильный ловелас
Season 1 Episode 12
17 September 2019
Выпуск 13. Проклятый подарок
Season 1 Episode 13
18 September 2019
Выпуск 14. Детские страхи
Season 1 Episode 14
19 September 2019
Выпуск 15. Чужой
Season 1 Episode 15
20 September 2019
Выпуск 16. Жить
Season 1 Episode 16
23 September 2019
Выпуск 17. Сын
Season 1 Episode 17
24 September 2019
Выпуск 18. Болезнь роста
Season 1 Episode 18
25 September 2019
Выпуск 19. Приемная дочь
Season 1 Episode 19
26 September 2019
Выпуск 20. Главный мужчина её жизни
Season 1 Episode 20
27 September 2019
Выпуск 21. Тату
Season 1 Episode 21
30 September 2019
Выпуск 22. Я вернулся
Season 1 Episode 22
1 October 2019
Выпуск 23. Нагуляла
Season 1 Episode 23
2 October 2019
Выпуск 24. Первый
Season 1 Episode 24
3 October 2019
Выпуск 25. Громкая связь
Season 1 Episode 25
7 October 2019
Выпуск 26. Ненасытность
Season 1 Episode 26
8 October 2019
Выпуск 27. Подарок из прошлого
Season 1 Episode 27
9 October 2019
Выпуск 28. Призрак мужа
Season 1 Episode 28
10 October 2019
Выпуск 29. Жениться на проститутке
Season 1 Episode 29
14 October 2019
Выпуск 30. Залюбить досмерти
Season 1 Episode 30
15 October 2019
Выпуск 31. Чужое имя
Season 1 Episode 31
16 October 2019
Выпуск 32. Мертвая любовь
Season 1 Episode 32
17 October 2019
Выпуск 33. Утерянное счастье
Season 1 Episode 33
21 October 2019
Выпуск 34. Любовь до гроба
Season 1 Episode 34
22 October 2019
Выпуск 35. Мачеха
Season 1 Episode 35
23 October 2019
Выпуск 36. Роковое время
Season 1 Episode 36
24 October 2019
Выпуск 37. Чужая судьба
Season 1 Episode 37
28 October 2019
Выпуск 38. Беглянка
Season 1 Episode 38
29 October 2019
Выпуск 39. Вертихвостка
Season 1 Episode 39
30 October 2019
Выпуск 40. Попутчик
Season 1 Episode 40
31 October 2019
Выпуск 41. Фамилица
Season 1 Episode 41
7 September 2020
Выпуск 42. Засушка
Season 1 Episode 42
8 September 2020
Выпуск 43
Season 1 Episode 43
9 September 2020
Выпуск 44. Далекая
Season 1 Episode 44
10 September 2020
Выпуск 45. Сёстры
Season 1 Episode 45
11 September 2020
Выпуск 46. Сын солдата
Season 1 Episode 46
14 September 2020
Выпуск 47. Убийца
Season 1 Episode 47
15 September 2020
Выпуск 48. Убойное видео
Season 1 Episode 48
16 September 2020
Выпуск 49. Непорочная измена
Season 1 Episode 49
17 September 2020
Выпуск 50. Воображаемый друг
Season 1 Episode 50
18 September 2020
Выпуск 51. Кровница
Season 1 Episode 51
21 September 2020
Выпуск 52. Родовое проклятие
Season 1 Episode 52
22 September 2020
Выпуск 53. Мальчик
Season 1 Episode 53
23 September 2020
Выпуск 54. Ярость
Season 1 Episode 54
24 September 2020
Выпуск 55. Выжженная земля
Season 1 Episode 55
25 September 2020
Выпуск 56. Красными нитями
Season 1 Episode 56
28 September 2020
Выпуск 57. О чем молчит немой
Season 1 Episode 57
29 September 2020
Выпуск 58
Season 1 Episode 58
30 September 2020
Выпуск 59. Гость
Season 1 Episode 59
1 October 2020
Выпуск 60. Кукольная семья
Season 1 Episode 60
2 October 2020
Выпуск 61. Мужская сила
Season 1 Episode 61
5 October 2020
Выпуск 62. Месть отца
Season 1 Episode 62
6 October 2020
Выпуск 63. Навязанная любовь
Season 1 Episode 63
7 October 2020
Выпуск 64. Где я?
Season 1 Episode 64
8 October 2020
Выпуск 65. Вечный любовник
Season 1 Episode 65
9 October 2020
Выпуск 66. Фото внука
Season 1 Episode 66
12 October 2020
Выпуск 67. Большие надежды
Season 1 Episode 67
13 October 2020
Выпуск 68. Свадебный саван
Season 1 Episode 68
14 October 2020
Выпуск 69. Проклятые деньги
Season 1 Episode 69
15 October 2020
Выпуск 70. Взрослые дочери
Season 1 Episode 70
16 October 2020
Выпуск 71. Четвёртая отрицательная
Season 1 Episode 71
19 October 2020
Выпуск 72. Бездетный
Season 1 Episode 72
20 October 2020
Выпуск 73. Плакальщик
Season 1 Episode 73
21 October 2020
Выпуск 74. Опасная любовь
Season 1 Episode 74
22 October 2020
Выпуск 75. Единственный путь
Season 1 Episode 75
23 October 2020
Выпуск 76. Морок
Season 1 Episode 76
26 October 2020
Выпуск 77. В пламени свечи
Season 1 Episode 77
27 October 2020
Выпуск 78. Мужнина порча
Season 1 Episode 78
28 October 2020
Выпуск 79. Проклятая монета
Season 1 Episode 79
29 October 2020
Выпуск 80. Порванные нити
Season 1 Episode 80
30 October 2020
Выпуск 81. Затворницы
Season 1 Episode 81
2 November 2020
Выпуск 82. Проклятый автомобиль
Season 1 Episode 82
3 November 2020
Выпуск 83. Обещание
Season 1 Episode 83
5 November 2020
Выпуск 84. Волосы
Season 1 Episode 84
6 November 2020
Выпуск 85. Смертельный след
Season 1 Episode 85
9 November 2020
Выпуск 86. Шепот
Season 1 Episode 86
10 November 2020
Выпуск 87. Батарейка
Season 1 Episode 87
11 November 2020
Выпуск 88. Дом убийца
Season 1 Episode 88
12 November 2020
Выпуск 89. Пустой сосуд
Season 1 Episode 89
13 November 2020
Выпуск 90. Пламя ревности
Season 1 Episode 90
16 November 2020
Выпуск 91. Ни тебе ни мне
Season 1 Episode 91
17 November 2020
Выпуск 92. Свадебная порча
Season 1 Episode 92
18 November 2020
Выпуск 93. Милый мой
Season 1 Episode 93
19 November 2020
Выпуск 94. Счастливый билет
Season 1 Episode 94
20 November 2020
Выпуск 95. Старая беда
Season 1 Episode 95
23 November 2020
Выпуск 96. Неразлучники
Season 1 Episode 96
24 November 2020
Выпуск 97. Возвращение
Season 1 Episode 97
25 November 2020
Выпуск 98. Земляки
Season 1 Episode 98
26 November 2020
Выпуск 99. Денежное дерево
Season 1 Episode 99
27 November 2020
Выпуск 100. Шах и мат
Season 1 Episode 100
30 November 2020
Выпуск 101. Ношеная одежда
Season 1 Episode 101
1 December 2020
Выпуск 102. Игрушечная собака
Season 1 Episode 102
2 December 2020
Выпуск 103. Мёртвая земля
Season 1 Episode 103
3 December 2020
Выпуск 104. Самка
Season 1 Episode 104
4 December 2020
Выпуск 105. Петля смерти
Season 1 Episode 105
7 December 2020
Выпуск 106. Покойник
Season 1 Episode 106
8 December 2020
Выпуск 107. Залетайка
Season 1 Episode 107
9 December 2020
Выпуск 108. Рог изобилия
Season 1 Episode 108
10 December 2020
Выпуск 109. Маленькая девочка
Season 1 Episode 109
11 December 2020
Выпуск 110. Наследство
Season 1 Episode 110
14 December 2020
Выпуск 111. Проклятая земля
Season 1 Episode 111
15 December 2020
Выпуск 112. Капля крови
Season 1 Episode 112
16 December 2020
Выпуск 113. Альхемилла
Season 1 Episode 113
17 December 2020
Выпуск 114. Сон смерти
Season 1 Episode 114
18 December 2020
Выпуск 115. Единственная моя
Season 1 Episode 115
21 December 2020
Выпуск 116. Плесень
Season 1 Episode 116
22 December 2020
Выпуск 117. Фатальная ошибка
Season 1 Episode 117
23 December 2020
Выпуск 118. Беспокойная хозяйка
Season 1 Episode 118
24 December 2020
Выпуск 119. Убежище
Season 1 Episode 119
25 December 2020
Выпуск 120. Лишённый рода
Season 1 Episode 120
28 December 2020
Выпуск 121. Хороший дядя
Season 1 Episode 121
29 December 2020
Выпуск 122. На волоске
Season 1 Episode 122
30 December 2020
Выпуск 123. Ранящий до крови
Season 1 Episode 123
11 February 2021
Выпуск 124. Кормящая мать
Season 1 Episode 124
12 February 2021
Выпуск 125. Незнакомый человек
Season 1 Episode 125
15 February 2021
Выпуск 126. Тяжкое бремя
Season 1 Episode 126
16 February 2021
Выпуск 127. 13 бед
Season 1 Episode 127
17 February 2021
Выпуск 128. Шаловливые ручки
Season 1 Episode 128
18 February 2021
Выпуск 129. Тростинка
Season 1 Episode 129
19 February 2021
Выпуск 130. Зов предков
Season 1 Episode 130
22 February 2021
Выпуск 131. В огне
Season 1 Episode 131
23 February 2021
Выпуск 132. Камень утраты
Season 1 Episode 132
24 February 2021
Выпуск 133. Голоса
Season 1 Episode 133
25 February 2021
Выпуск 134. Смертельный доход
Season 1 Episode 134
26 February 2021
Выпуск 135. Отцовский долг
Season 1 Episode 135
1 March 2021
Выпуск 136. На мосту
Season 1 Episode 136
2 March 2021
Выпуск 137. Кровь на моих руках
Season 1 Episode 137
3 March 2021
Выпуск 138. Мой враг электричество
Season 1 Episode 138
4 March 2021
Выпуск 139. Единственная
Season 1 Episode 139
5 March 2021
Выпуск 140. В ответе за отца
Season 1 Episode 140
8 March 2021
Выпуск 141. Старший сын
Season 1 Episode 141
30 August 2021
Выпуск 142. Цып-цып
Season 1 Episode 142
31 August 2021
Выпуск 143. Без рук
Season 1 Episode 143
1 September 2021
Выпуск 144. Проклятая игра
Season 1 Episode 144
2 September 2021
Выпуск 145. Старые сказки
Season 1 Episode 145
3 September 2021
Выпуск 146. Пути-дорожки
Season 1 Episode 146
6 September 2021
Выпуск 147. Долгожданный внук
Season 1 Episode 147
7 September 2021
Выпуск 148. Денежное дерево
Season 1 Episode 148
8 September 2021
Выпуск 149. Страх крови
Season 1 Episode 149
9 September 2021
Выпуск 150. Голодная смерть
Season 1 Episode 150
10 September 2021
Выпуск 151. Пустая память
Season 1 Episode 151
13 September 2021
Выпуск 152. Рай в шалаше
Season 1 Episode 152
14 September 2021
Выпуск 153. Смертельное наследство
Season 1 Episode 153
15 September 2021
Выпуск 154. Чудовище
Season 1 Episode 154
16 September 2021
Выпуск 155. Зверь
Season 1 Episode 155
17 September 2021
Выпуск 156. Статуэтка
Season 1 Episode 156
20 September 2021
Выпуск 157. У колыбели
Season 1 Episode 157
21 September 2021
Выпуск 158. Древо семьи
Season 1 Episode 158
22 September 2021
Выпуск 159. Оковы
Season 1 Episode 159
23 September 2021
Выпуск 160. Порча сухоцвета
Season 1 Episode 160
24 September 2021
Выпуск 161. Крик
Season 1 Episode 161
27 September 2021
Выпуск 162. Молоко
Season 1 Episode 162
28 September 2021
Выпуск 163. Орудие убийства
Season 1 Episode 163
29 September 2021
Выпуск 164. Тёмная луна
Season 1 Episode 164
30 September 2021
Выпуск 165. Забыть
Season 1 Episode 165
1 October 2021
Выпуск 166. Пятно
Season 1 Episode 166
4 October 2021
Выпуск 167. Переплетённые
Season 1 Episode 167
5 October 2021
Выпуск 168. Без бремени
Season 1 Episode 168
6 October 2021
Выпуск 169. Сообщающиеся сосуды
Season 1 Episode 169
7 October 2021
Выпуск 170. Слепой рок
Season 1 Episode 170
8 October 2021
Выпуск 171. Дублёрша
Season 1 Episode 171
11 October 2021
Выпуск 172. Замри-умри
Season 1 Episode 172
12 October 2021
Выпуск 173. Без ног
Season 1 Episode 173
13 October 2021
Выпуск 174. Корыстный треугольник
Season 1 Episode 174
14 October 2021
Выпуск 175. Ржавое лезвие
Season 1 Episode 175
15 October 2021
Выпуск 176. Кукушонок
Season 1 Episode 176
18 October 2021
Выпуск 177. Кандалы
Season 1 Episode 177
19 October 2021
Выпуск 178. Бедная вдова
Season 1 Episode 178
20 October 2021
Выпуск 179. Нити судьбы
Season 1 Episode 179
21 October 2021
Выпуск 180. Не могу без тебя
Season 1 Episode 180
22 October 2021
Выпуск 181. Затхлая вода
Season 1 Episode 181
25 October 2021
Выпуск 182. Пика
Season 1 Episode 182
26 October 2021
Выпуск 183. Наказать обидчика
Season 1 Episode 183
27 October 2021
Выпуск 184. Ведьма
Season 1 Episode 184
28 October 2021
Выпуск 185. Игромания
Season 1 Episode 185
29 October 2021
Выпуск 186. Сорока
Season 1 Episode 186
1 November 2021
Выпуск 187. Шесть элементов
Season 1 Episode 187
2 November 2021
Выпуск 188. Охота на хищницу
Season 1 Episode 188
3 November 2021
Выпуск 189. Медальон
Season 1 Episode 189
4 November 2021
Выпуск 190. Снеговик
Season 1 Episode 190
5 November 2021
Выпуск 191. Жених
Season 1 Episode 191
8 November 2021
Выпуск 192. Пелена
Season 1 Episode 192
9 November 2021
Выпуск 193. Ошибки прошлого
Season 1 Episode 193
10 November 2021
Выпуск 194. Стрелки назад
Season 1 Episode 194
11 November 2021
Выпуск 195. Новая жизнь
Season 1 Episode 195
12 November 2021
Выпуск 196. Роковой клад
Season 1 Episode 196
15 November 2021
Выпуск 197. Пуд соли
Season 1 Episode 197
16 November 2021
Выпуск 198. Почерк судьбы
Season 1 Episode 198
17 November 2021
Выпуск 199. Экспресс-приворот
Season 1 Episode 199
18 November 2021
Выпуск 200. Отвращение
Season 1 Episode 200
23 November 2021
Выпуск 201. Тень луны
Season 1 Episode 201
24 November 2021
Выпуск 202. Немой свидетель
Season 1 Episode 202
25 November 2021
Выпуск 203. Спасите мою маму
Season 1 Episode 203
26 November 2021
Выпуск 204. Возлюбленная
Season 1 Episode 204
17 January 2022
Выпуск 205. Черный пепел
Season 1 Episode 205
18 January 2022
Выпуск 206. Обратная петля
Season 1 Episode 206
19 January 2022
Выпуск 207. Утопленник
Season 1 Episode 207
20 January 2022
Выпуск 208. Материнские чувства
Season 1 Episode 208
21 January 2022
Выпуск 209. Красные слезы
Season 1 Episode 209
24 January 2022
Выпуск 210. Хранитель
Season 1 Episode 210
25 January 2022
Выпуск 211. Детский вопрос
Season 1 Episode 211
26 January 2022
Выпуск 212. Черная душа
Season 1 Episode 212
27 January 2022
Выпуск 213. Выпускной
Season 1 Episode 213
28 January 2022
Выпуск 214. Чужая девочка
Season 1 Episode 214
31 January 2022
Выпуск 215. Розги
Season 1 Episode 215
1 February 2022
Выпуск 216. Ненастоящая любовь
Season 1 Episode 216
2 February 2022
Выпуск 217. Секретный ингредиент
Season 1 Episode 217
3 February 2022
Выпуск 218. Холодная постель
Season 1 Episode 218
4 February 2022
Выпуск 219. Лужа
Season 1 Episode 219
7 February 2022
Выпуск 220. Только вдвоём
Season 1 Episode 220
8 February 2022
Выпуск 221. Любовь по принуждению
Season 1 Episode 221
9 February 2022
Выпуск 222. Наследник
Season 1 Episode 222
10 February 2022
Выпуск 223. Запах костра
Season 1 Episode 223
11 February 2022
Выпуск 224. Позор рода
Season 1 Episode 224
14 February 2022
Выпуск 225. Обреченная
Season 1 Episode 225
15 February 2022
Выпуск 226. Печать одиночества
Season 1 Episode 226
16 February 2022
Выпуск 227. Непосильная ноша
Season 1 Episode 227
17 February 2022
Выпуск 228. Кнопка вызова
Season 1 Episode 228
18 February 2022
Выпуск 229. Чертово перо
Season 1 Episode 229
21 February 2022
Выпуск 230. Куколка
Season 1 Episode 230
22 February 2022
Выпуск 231. Пыль
Season 1 Episode 231
24 February 2022
Выпуск 232. За решеткой
Season 1 Episode 232
25 February 2022
TV series release schedule
