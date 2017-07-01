В 1-м сезоне сериала «Маленькие лесные истории» юные зрители и их родители знакомятся с очаровательными маленькими героями – лесными зверятами. Они еще совсем малыши, не знающие окружающего мира и удивляющиеся буквально всему, что они видят вокруг себя. Первая в жизни встреча с улиткой оказывается для пугливого жеребенка настоящим приключением. Он не понимает, как это странное существо носит с собой собственный домик, но искренне хочет разобраться в увиденном. Тем временем лисенок, как обычно, отправляется погулять на лужайку, но его застает дождь. Герой впервые видит, как с неба падает вода, и не на шутку пугается.