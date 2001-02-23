Во 2-м сезоне сериала «Долбанутые» Дейзи возвращается из своего отпуска в Азии, не подозревая, что по ее следу идут двое мужчин в черных костюмах. Когда компания друзей направляется в свой любимый паб, чтобы отпраздновать воссоединение, преследователи заявляют о себе, и начинается выяснение отношений. Тим страдает от разочарования после просмотра новых «Звездных войн» и невольно вымещает раздражение на одном из своих клиентов в Fantasy Bazaar. Из-за этого он вновь теряет работу. Брайан опасается, что его вдохновение иссякло, и пытается найти идеи для творчества в крайне неожиданных областях.