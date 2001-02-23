Menu
Spaced 1999 - 2001, season 2

Season premiere 23 February 2001
Production year 2001
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 55 minutes
"Spaced" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Долбанутые» Дейзи возвращается из своего отпуска в Азии, не подозревая, что по ее следу идут двое мужчин в черных костюмах. Когда компания друзей направляется в свой любимый паб, чтобы отпраздновать воссоединение, преследователи заявляют о себе, и начинается выяснение отношений. Тим страдает от разочарования после просмотра новых «Звездных войн» и невольно вымещает раздражение на одном из своих клиентов в Fantasy Bazaar. Из-за этого он вновь теряет работу. Брайан опасается, что его вдохновение иссякло, и пытается найти идеи для творчества в крайне неожиданных областях.

Series rating

8.5 IMDb
"Spaced" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 2 Episode 1
23 February 2001
Season 2 Episode 2
2 March 2001
Mettle
Season 2 Episode 3
9 March 2001
Help
Season 2 Episode 4
23 March 2001
Gone
Season 2 Episode 5
30 March 2001
Dissolution
Season 2 Episode 6
6 April 2001
Leaves
Season 2 Episode 7
13 April 2001
