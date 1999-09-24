Menu
Russian
Spaced 1999 - 2001 season 1

Spaced

Season premiere 24 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 55 minutes
В 1-м сезоне сериала «Долбанутые» молодая девушка по имени Дейзи ведет веселый и разгульный образ жизни: у нее нет постоянной работы, личной жизни и даже собственного жилья. Героиня снимает квартиру в долях с подругами, но после ночного дебоша ее выгоняют оттуда в три шеи. Тем временем паренек Тим успешно живет за счет своей девушки, но однажды она решает вернуться к бывшему ухажеру и выставляет жиголо за дверь. Оба персонажа оказываются на улице практически без средств. Они не сговариваясь находят недорогую комнату в доме эксцентричной Марши Кляйн. Но та заявляет, что сдает жилье только парам…

8.5 IMDb
"Spaced" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Beginnings
Season 1 Episode 1
24 September 1999
Gatherings
Season 1 Episode 2
1 October 1999
Art
Season 1 Episode 3
8 October 1999
Battles
Season 1 Episode 4
15 October 1999
Chaos
Season 1 Episode 5
22 October 1999
Epiphanies
Season 1 Episode 6
29 October 1999
Ends
Season 1 Episode 7
5 November 1999
