В 1-м сезоне сериала «Долбанутые» молодая девушка по имени Дейзи ведет веселый и разгульный образ жизни: у нее нет постоянной работы, личной жизни и даже собственного жилья. Героиня снимает квартиру в долях с подругами, но после ночного дебоша ее выгоняют оттуда в три шеи. Тем временем паренек Тим успешно живет за счет своей девушки, но однажды она решает вернуться к бывшему ухажеру и выставляет жиголо за дверь. Оба персонажа оказываются на улице практически без средств. Они не сговариваясь находят недорогую комнату в доме эксцентричной Марши Кляйн. Но та заявляет, что сдает жилье только парам…