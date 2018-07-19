В 1-м сезоне сериала «Я требую любви» события разворачиваются в конце 80-х годов в СССР. В центре сюжета оказывается счастливая семья: супруга Галина, ее муж Алексей и взрослая уже дочка Маша. В их квартире царят уют, мир и взаимопонимание, пока на плечи Гали не обрушиваются разом несколько тяжелых и неожиданных новостей. Супруг, преподающий в университете, влюбляется в свою молодую красавицу-аспирантку Татьяну и не задумываясь оставляет семейный очаг за плечами. И именно в это время Маша тоже решает отбиться от рук. Она приходит домой в слезах и заявляет, что беременна. Как простой русской женщине вынести все это на своих плечах?