Ya trebuyu lyubvi! 2018, season 1

Kinoafisha TV Shows Ya trebuyu lyubvi! Seasons Season 1

Ya trebuyu lyubvi! 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Ya trebuyu lyubvi!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я требую любви» события разворачиваются в конце 80-х годов в СССР. В центре сюжета оказывается счастливая семья: супруга Галина, ее муж Алексей и взрослая уже дочка Маша. В их квартире царят уют, мир и взаимопонимание, пока на плечи Гали не обрушиваются разом несколько тяжелых и неожиданных новостей. Супруг, преподающий в университете, влюбляется в свою молодую красавицу-аспирантку Татьяну и не задумываясь оставляет семейный очаг за плечами. И именно в это время Маша тоже решает отбиться от рук. Она приходит домой в слезах и заявляет, что беременна. Как простой русской женщине вынести все это на своих плечах?

"Ya trebuyu lyubvi!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 July 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 July 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 July 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 July 2018
TV series release schedule
