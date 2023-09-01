В 1-м сезоне сериала «Лето в городе» события разворачиваются в российской столице, куда приезжает гостья из Франции. Веселая и энергичная девушка Мари родилась в семье русских эмигрантов во Франции. Оказавшись в Москве, она познакомилась с русскими людьми и тут же прониклась симпатией к москвичу Паше. Девушка устроила ему сюрприз на день рождения, прилетев из Парижа. Внезапно Мари устраивается стажером в агентство развлечений, где работает Павел, и приходит ему на помощь во время организации праздников для нескольких мероприятий. Мари тяжело жить в ритме российской столицы, но она героически остается ради любимого.