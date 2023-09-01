Menu
Leto v gorode 2023, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Leto v gorode" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лето в городе» события разворачиваются в российской столице, куда приезжает гостья из Франции. Веселая и энергичная девушка Мари родилась в семье русских эмигрантов во Франции. Оказавшись в Москве, она познакомилась с русскими людьми и тут же прониклась симпатией к москвичу Паше. Девушка устроила ему сюрприз на день рождения, прилетев из Парижа. Внезапно Мари устраивается стажером в агентство развлечений, где работает Павел, и приходит ему на помощь во время организации праздников для нескольких мероприятий. Мари тяжело жить в ритме российской столицы, но она героически остается ради любимого.

Series rating

0.0
5.1 IMDb
Leto v gorode List of episodes
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 September 2023
