Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Stan Against Evil season 3 watch online

Stan Against Evil season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Stan Against Evil Seasons Season 3

Stan Against Evil 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 31 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Stan Against Evil" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» Иви арестовывают за убийство и помещают в психиатрическую больницу. Стэн пытается спасти напарницу, но неожиданно замечает, что она и правда одержима демоном. Вот только не в переносном смысле, как думают врачи, а в самом прямом. Одновременно герой обнаруживает возможный способ освободить души, которые были прокляты констеблем Экклзом. Тем временем полиция расследует деятельность «Общества черных шляп». Для подкрепления в город прибывают два до жути знакомых следователя. Бывший парень Иви возвращается в Нью-Гэмпшир, превращается в монстра-гусеницу и терроризирует жителей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Stan Against Evil" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Hell Is What You Make It
Season 3 Episode 1
31 October 2018
The Hex Files
Season 3 Episode 2
31 October 2018
Larva My Life
Season 3 Episode 3
7 November 2018
The Demon Who Came in From the Heat
Season 3 Episode 4
7 November 2018
Nubbin But Trouble
Season 3 Episode 5
14 November 2018
Vampire Creek
Season 3 Episode 6
14 November 2018
Intensive Scare Unit
Season 3 Episode 7
21 November 2018
Stan Against Evie
Season 3 Episode 8
21 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more