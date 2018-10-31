В 3-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» Иви арестовывают за убийство и помещают в психиатрическую больницу. Стэн пытается спасти напарницу, но неожиданно замечает, что она и правда одержима демоном. Вот только не в переносном смысле, как думают врачи, а в самом прямом. Одновременно герой обнаруживает возможный способ освободить души, которые были прокляты констеблем Экклзом. Тем временем полиция расследует деятельность «Общества черных шляп». Для подкрепления в город прибывают два до жути знакомых следователя. Бывший парень Иви возвращается в Нью-Гэмпшир, превращается в монстра-гусеницу и терроризирует жителей.