Stan Against Evil season 2 watch online

Kinoafisha TV Shows Stan Against Evil Seasons Season 2

Stan Against Evil 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Stan Against Evil" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» Стэнли знакомится с последователями викканского ковена под названием «Общество черных шляп», с которым, кажется, не все чисто. Также герою приходится отправиться в прошлое, чтобы спасти свою напарницу Иви, но за ними в современность увязывается кое-кто еще. Если Стэну не удастся избавиться от подселенца, то Иви навсегда останется бесплотным призраком. Тем временем бывший супруг Иви решает подарить их дочери пони. Вот только с выбором питомца он сильно ошибается: лошадь оказывается самой настоящей дьявольской кобылой, к которой точно нельзя подпускать ребенка.

Series rating

0.0
7.3 IMDb
"Stan Against Evil" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Black Hat Society (Part 1)
Season 2 Episode 1
1 November 2017
Black Hat Society (Part 2)
Season 2 Episode 2
1 November 2017
Curse of the Werepony
Season 2 Episode 3
8 November 2017
Girls' Night
Season 2 Episode 4
8 November 2017
The Eyes of Evie Barret
Season 2 Episode 5
15 November 2017
Hex Marks the Tot
Season 2 Episode 6
15 November 2017
Mirror, Mirror
Season 2 Episode 7
22 November 2017
A Hard Day's Night
Season 2 Episode 8
22 November 2017
TV series release schedule
