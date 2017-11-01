Во 2-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» Стэнли знакомится с последователями викканского ковена под названием «Общество черных шляп», с которым, кажется, не все чисто. Также герою приходится отправиться в прошлое, чтобы спасти свою напарницу Иви, но за ними в современность увязывается кое-кто еще. Если Стэну не удастся избавиться от подселенца, то Иви навсегда останется бесплотным призраком. Тем временем бывший супруг Иви решает подарить их дочери пони. Вот только с выбором питомца он сильно ошибается: лошадь оказывается самой настоящей дьявольской кобылой, к которой точно нельзя подпускать ребенка.