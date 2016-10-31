В 1-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» департамент полиции города Нью-Гэмпшира возглавляет новый шериф – молодая отважная женщина Иви Баррет. Но первое же дело оказывается серьезнее, чем она может себе представить. В городке происходят странные убийства, за которыми, похоже, стоит нечто сверхъестественное. Тогда героиня решается на отчаянный шаг: она обращается за помощью к своему предшественнику – бывшему шерифу Стэнли Миллеру. Этого матерого и опытного копа отстранили от работы, сочтя сумасшедшим. После смерти своей супруги он пытался доказать, что ее убили настоящие демоны. Теперь его версия не кажется Иви такой уж безумной.