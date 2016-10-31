Menu
Stan Against Evil season 1 watch online

Stan Against Evil season 1 poster
Stan Against Evil

Stan Against Evil 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Stan Against Evil" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» департамент полиции города Нью-Гэмпшира возглавляет новый шериф – молодая отважная женщина Иви Баррет. Но первое же дело оказывается серьезнее, чем она может себе представить. В городке происходят странные убийства, за которыми, похоже, стоит нечто сверхъестественное. Тогда героиня решается на отчаянный шаг: она обращается за помощью к своему предшественнику – бывшему шерифу Стэнли Миллеру. Этого матерого и опытного копа отстранили от работы, сочтя сумасшедшим. После смерти своей супруги он пытался доказать, что ее убили настоящие демоны. Теперь его версия не кажется Иви такой уж безумной.

7.3 IMDb
"Stan Against Evil" season 1 list of episodes
Dig Me Up, Dig Me Down
Season 1 Episode 1
31 October 2016
Know, Know, Know Your Goat
Season 1 Episode 2
2 November 2016
Let Your Love Groan
Season 1 Episode 3
9 November 2016
Life Orr Death
Season 1 Episode 4
9 November 2016
Ouija Bored
Season 1 Episode 5
16 November 2016
I'm Gleaning My Coven
Season 1 Episode 6
16 November 2016
Spider Walk with Me
Season 1 Episode 7
23 November 2016
Level Boss
Season 1 Episode 8
23 November 2016
TV series release schedule
