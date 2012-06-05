Menu
The Glee Project (2011), season 2

The Glee Project
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 11
Runtime 7 hours 53 minutes
"The Glee Project" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Проект «Хор» в результате кастингов в телевизионный финал проходят 14 человек. Им предстоит провести 11 недель перед камерами на виду у всего мира. Утомительные занятия по вокалу, хореографии и актерскому мастерству, сложные испытания и конкурсы, ценные знакомства – таким будет их жизнь на протяжении всего этого времени. Каждую неделю кто-то из ребят будет отправляться домой, не справившись с очередным заданием. В итоге в проекте останется лишь один – самый талантливый и отчаянный участник. Именно ему достанется гостевая роль в семи эпизодах знаменитого сериала «Лузеры» на канале FOX.

"The Glee Project" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Individuality (Lea Michele)
Season 2 Episode 1
5 June 2012
Dance-ability (Samuel Larsen)
Season 2 Episode 2
12 June 2012
Vulnerability (Cory Monteith)
Season 2 Episode 3
19 June 2012
Sexuality (Naya Rivera)
Season 2 Episode 4
26 June 2012
Adaptability (Kevin McHale)
Season 2 Episode 5
3 July 2012
Fearlessness (Jane Lynch)
Season 2 Episode 6
10 July 2012
Theatricality (Grant Gustin)
Season 2 Episode 7
17 July 2012
Tenacity (Amber Riley)
Season 2 Episode 8
24 July 2012
Romanticality (Darren Criss)
Season 2 Episode 9
31 July 2012
Actability (Dianna Agron)
Season 2 Episode 10
7 August 2012
GLEE-ality (Chris Colfer)
Season 2 Episode 11
14 August 2012
