Во 2-м сезоне шоу «Проект «Хор» в результате кастингов в телевизионный финал проходят 14 человек. Им предстоит провести 11 недель перед камерами на виду у всего мира. Утомительные занятия по вокалу, хореографии и актерскому мастерству, сложные испытания и конкурсы, ценные знакомства – таким будет их жизнь на протяжении всего этого времени. Каждую неделю кто-то из ребят будет отправляться домой, не справившись с очередным заданием. В итоге в проекте останется лишь один – самый талантливый и отчаянный участник. Именно ему достанется гостевая роль в семи эпизодах знаменитого сериала «Лузеры» на канале FOX.