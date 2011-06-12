Menu
Season premiere 12 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
В 1-м сезоне шоу «Проект «Хор» по всей Америке проходят отборочные туры, в которых принимают участие тысячи простых людей, мечтающих обрести славу на голубом экране. Места в телеэфире получают всего 10 человек, но это лишь начало их непростого пути. Каждую неделю ребята будут заниматься с известными вокалистами, хореографами, продюсерами и педагогами по сценическому мастерству. И разумеется, по результатам испытаний раз в неделю один из участников будет выбывать из проекта. В финале останется лишь один счастливчик, наделенный всеми качествами артиста мюзикла. Ему достанется роль в популярном сериале «Хор». 

6.6 IMDb
Individuality (Darren Criss)
Season 1 Episode 1
12 June 2011
Theatricality (Idina Menzel)
Season 1 Episode 2
19 June 2011
Vulnerability (Dot-Marie Jones)
Season 1 Episode 3
26 June 2011
Dance Ability (Harry Shum Jr.)
Season 1 Episode 4
10 July 2011
Pairability (Darren Criss)
Season 1 Episode 5
17 July 2011
Tenacity (Max Adler)
Season 1 Episode 6
24 July 2011
Sexuality (Mark Salling & Ashley Fink)
Season 1 Episode 7
31 July 2011
Believeability (Jenna Ushkowitz)
Season 1 Episode 8
7 August 2011
Generosity (Kevin McHale)
Season 1 Episode 9
14 August 2011
Glee-ality (Ryan Murphy)
Season 1 Episode 10
21 August 2011
