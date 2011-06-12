В 1-м сезоне шоу «Проект «Хор» по всей Америке проходят отборочные туры, в которых принимают участие тысячи простых людей, мечтающих обрести славу на голубом экране. Места в телеэфире получают всего 10 человек, но это лишь начало их непростого пути. Каждую неделю ребята будут заниматься с известными вокалистами, хореографами, продюсерами и педагогами по сценическому мастерству. И разумеется, по результатам испытаний раз в неделю один из участников будет выбывать из проекта. В финале останется лишь один счастливчик, наделенный всеми качествами артиста мюзикла. Ему достанется роль в популярном сериале «Хор».