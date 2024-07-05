Menu
Mirzapur 2018 - 2024, season 3

Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 5 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Mirzapur" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Мирзапур» Шарад и Джей Пи Ядав объединяются, чтобы помешать политическим планам Акхандананда. После первой маленькой победы они приглашают Зарину насладиться триумфом, но девушка чувствует, что это еще не конец войны. Гудду переживает личную утрату и берет на себя неожиданную ответственность, но Голу не слишком хорошо к этому относится. Лала рожает наследника и требует, чтобы Шабнам перестал общаться с Гудду. Мунна берет дело Макбула в свои руки и ставит на карту собственное доброе имя. В доме Трипати царит хаос, так как отец и сын снова схлестываются в борьбе. Соперничество между Калин Бхайя и Гудду усиливается.

Episode 1
Season 3 Episode 1
5 July 2024
Episode 2
Season 3 Episode 2
5 July 2024
Episode 3
Season 3 Episode 3
5 July 2024
Episode 4
Season 3 Episode 4
5 July 2024
Episode 5
Season 3 Episode 5
5 July 2024
Episode 6
Season 3 Episode 6
5 July 2024
Episode 7
Season 3 Episode 7
5 July 2024
Episode 8
Season 3 Episode 8
5 July 2024
Ansh
Season 3 Episode 9
5 July 2024
Pratibimbh
Season 3 Episode 10
5 July 2024
