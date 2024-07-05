В 3-м сезоне сериала «Мирзапур» Шарад и Джей Пи Ядав объединяются, чтобы помешать политическим планам Акхандананда. После первой маленькой победы они приглашают Зарину насладиться триумфом, но девушка чувствует, что это еще не конец войны. Гудду переживает личную утрату и берет на себя неожиданную ответственность, но Голу не слишком хорошо к этому относится. Лала рожает наследника и требует, чтобы Шабнам перестал общаться с Гудду. Мунна берет дело Макбула в свои руки и ставит на карту собственное доброе имя. В доме Трипати царит хаос, так как отец и сын снова схлестываются в борьбе. Соперничество между Калин Бхайя и Гудду усиливается.