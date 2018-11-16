В 1-м сезоне сериала «Мирзапур» знатные семейства Трипати и Пандит собираются породниться за счет брака детей. Известный юрист Умакант Пандит надеется выдать свою дочь за сына самого влиятельного в городе мафиози Акхандананда Трипати – Мунну. Но свадьба срывается, так как прямо во время церемонии кто-то врывается на праздник и убивает нескольких человек, включая невесту. Под подозрением оказывается семья Акхандананда, ведь именно он руководит большинством преступников в городе. Возможно, он не желал этой свадьбы и решил избавиться от невестки. Но найти истину оказывается не так-то просто, и две семьи оказываются связаны этой историей на долгие годы.